Basket femminile, la Libertas-Aics riparte da una certezza: coach Marco Montuschi

Marco Montuschi sarà alla guida della squadra di serie B femminile del sodalizio Libertas-Aics Forlì anche nella prossima stagione. Una conferma che arriva a coronamento del bellissimo lavoro svolto dal coach nel campionato bruscamente interrottosi a causa del Covid-19. Un coach serio e molto preparato che è riuscito a cementare il gruppo a sua disposizione portandolo ad ottenere dei risultati anche sopra le aspettative.

"Sono davvero felice di essere protagonista di questa nuova collaborazione Libertas-Aics - spiega il coach -. Veniamo da una stagione positiva bruscamente interrotta ma stiamo cercando di allestire una squadra che abbia le stesse caratteristiche in termini di gioco e carattere, quella della scorsa stagione era una squadra che ha saputo crescere assieme e vogliamo che questo sia una delle principali caratteristiche del team che sta nascendo. Il buon lavoro fatto ha dato i frutti per alcune delle nostre ragazze che addirittura nella prossima stagione si misureranno con la serie A1 e questo è segnale evidente di quanto di buono fatto. Ora dobbiamo ripartire rimboccandoci le maniche e cercando di ottenere il meglio da questo nuovo sodalizio, per quel che mi riguarda non vedo l’ora di tornare in palestra".

"Sono davvero felice di tornare a lavorare assieme al Tusco - spiega il direttore sportivo Cristiano Baccini - si è sempre dimostrato, oltre che un grande professionista, una persona di grande caratura morale, stiamo lavorando per allestire una squadra che rispecchi le caratteristiche del nostro coach per cercare di fare il meglio possibile nella prossima stagione. Con Marco condividiamo un grande entusiasmo e la voglia di lavorare con serenità e professionalità che sono a mio parere le basi fondamentali per costruire qualcosa di bello e sportivamente soddisfacente". La società è al momento al lavoro per allestire il roster delle squadre di serie B e serie C femminile oltre che per completare uno staff tecnico che rispecchi al meglio le ambizioni di un progetto che mira a crescere esponenzialmente di anno in anno. "L’intero staff societario è al lavoro su tutti i fronti - conclude Baccini- e mi sento di ringraziare sentitamente i presidenti Gentile e Ghetti per l’entusiasmo che ci stanno mettendo e trasmettendo a noi addetti ai lavori"..