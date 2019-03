Basket femminile, la Medoc Forlì riceve al Villa Romiti la Integris Elite Roma

Con rinnovata fiducia, pronta a tramutarsi in carica agonistica, la Medoc Forlì si appresta a ricevere sui legni del Villa Romiti la Integris Elite Roma, terzultima in classifica, in una partita che mette in palio punti pesantissimi per la lotta salvezza. Una lotta brillantemente riaperta dalle ragazze di coach Bagnoli che, con 4 punti in classifica, in caso di vittoria contro le capitoline metterebbero nel mirino Orvieto, penultima a quota 8.

Il netto miglioramento nel gioco su entrambe i lati del campo, oltre a rappresentare una corroborante iniezione di fiducia per Forlì, ha fatto alzare la guardia alle dirette concorrenti. Un processo di miglioramento cui Pieraccini e compagne stanno dando continuità giorno dopo giorno, nel lavoro quotidiano in palestra, ed i risultati si stanno vedendo eccome anche nei weekend di campionato. Roma è dunque avvisata: la Medoc promette battaglia ed il match promette pathos e intensità agonistica. Tutti motivi per sostenere sabato sera al Villa Romiti la Medoc Forlì, contro avversarie che mettono sul campo statistiche medie non insuperabili. Contro la formazione allenata da coach Pasquinelli, arrivato in gennaio, le bincorosse vantano numeri migliori a rimbalzo.

Sono 38 le carambole catturate da Forlì a fronte delle 28 di Roma. Un vantaggio da cavalcare sabato sera sui legni di casa e da far fruttare in attacco, magari limitando le 19 palle perse di media. Non che le avversarie, con 16, facciano molto meglio in costruzione di gioco, ma verosimilmente proprio rimbalzi e differenziale perse – recuperate peseranno sull’esito del match. La difesa forlivese dovrà tenere alta l’attenzione soprattutto su Mia Masic e Marta Grattarola, i migliori terminali offensivi dell’Elite, anche se, al di là di aspetti tecnici e tattici, prima di ogni cosa, la Medoc Forlì dovrà fare leva sul proprio momento di crescita ed una ritrovata convinzione che dovrà usare come propellente per sé e per i tifosi bianocrossi. Appuntamento dunque a sabato alle 20:30 al Villa Romiti.