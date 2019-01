Basket femminile, la Medoc Forlì U18 mantiene l’imbattibilità stagionale

Esordio vincente per la Medoc Forlì U18 che batte la Basket Academy Mirabello, prima del Girone B nella prima fase, e mantiene l’imbattibilità stagionale. Le ragazze di coach Bagnoli, inserite nel Girone Verde insieme a Mirabello, Castel San Pietro e Vico Basket Parma, approcciano dunque al meglio la fase “Elite” del Campionato Under 18 grazie ad una gara condotta fin dalle prime battute.

La Libertas Basket Rosa chiude in vantaggio il primo quarto 19-14 e tocca il massimo vantaggio (37-21) a 2' dall'intervallo. Nella ripresa la difesa a zona delle emiliane chiude le vie del canestro alla Medoc limitandone il gioco interno. L’attacco biancorosso perde fluidità ma Forlì rimane comunque in peno controllo. Nel finale i rimbalzi di Eleonora Duca (15 totali con 13 punti e 25 di valutazione) e le stoppate di Juric (6 totali con 13 punti e 23 di valutazione) consentono alla difesa forlivese di arginare il tentativo di rientro delle avversarie, che mettono sul parquet tanta aggressività e determinazione che però a nulla valgono di fronte alla concretezza e alla solidità della Medoc. Una bomba di Ronchi e due recuperi di Vespignani chiudono il match sul 61-52.

Medoc Forlì: Ronchi 13,Martines,Vespignani 6,Duca N 9,Duca E 13,Juric 13,Pinza ,Zavatta 5,Suprani ,Guidi 2. All.: Bagnoli.