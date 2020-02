Basket femminile, mani infuocate: l'Aics supera nettamente Calderara

L’Aics Basket Forlì vince e convince nella prova interna contro la pallacanestro Calderara; le ragazze di coach Brighina hanno saputo controllare il match sin dalle prime battute e mantenere il controllo per tutti i 40 minuti di gioco senza mai calare di intensità. Il roboante punteggio finale, è la testimonianza della grande efficacia soprattutto offensiva messa in atto dalle padrone di casa.

Nel primo quarto di gioco era l’equilibrio a farla da padrona; una tripla di Bozzi regalava morale all’Aics, ma la risposta da oltre l’arco di Vivarelli lasciava intendere che Calderara non avrebbe mollato facilmente la presa sul match. Gli attacchi frizzanti consentivano alle due squadre di andare al primo riposo sul punteggio di 19-15. Era però nella seconda frazione che le ragazze di Brighina schiacciavano pesantemente il piede sull’acceleratore. Una bomba di Cedrini apriva le danze e successivamente un incontenibile Giorgia Zoli con 7 punti ed un canestro da 3 di Luana Silighini segnavano lo strappo decisivo della partita. Al cambio di campo si arrivava con un netto +20.

La musica non cambiava nella terza frazione; una tripla di Sampieri ribadiva quanto fosse offensivamente favorevole la giornata per le padrone di casa, successivamente ancora Bozzi e la sempre scatenata Zoli non lesinavano belle giocate. Una realizzazione pesante di Dogheria mandava le squadre all’ultimo riposo sul 66-34 dando modo all’AIcs Basket Forlì di poter amministrare le forze nell’ultima frazione dove i bei canestri di Montanari non facevano altro che mettere il punto esclamativo sull’84-51 finale.

Davvero una bella prova di squadra per le forlivesi. Coach Brighina ha ancora una volta avuto conferma dell’enorme vastità di soluzioni offensive che il suo roster gli riserva. Un punteggio molto alto ed un gran bel feeling con il canestro che consentono al coach di guardare avanti con ottimismo.

Tabellino

A.I.C.S. Basket Forlì – Pall. Calderara 84-51

(19-15, 41-21, 66-34)

Forli: Dogheria 3, Bertaccini, Montanari 14, Bozzi 12, Zoli 15, Cedrini 4, Silighini 12, Sampieri 7 Pallareti 4, Leardini 5, Bargellini 4, Ravaioli 2. Coach: Brighina

Calderara: Freo, Moruzzi, Vivarelli 3, Vaccari 12, Alerto 13, Mariano, Dardani, Capelli 13, Branchini 9. Coach: Capelli