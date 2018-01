Basket femminile, nazionale Under 20: convocate anche quattro "tigri" forlivesi

Ci sono ben quattro "tigri" forlivesi nella lista delle atlete convocate per il raduno della Nazionale Under 20 di basket femminile, in progamma il 19 gennaio a Vigarano. Si tratta di Alice Pieraccini, classe ’98, 183 centimetri; Noemi Duca, classe 2001, 182 centimetri; Lucia Missanelli, classe ’98, 178 centimetri; e Benedetta Gramaccioni, classe ’98, 172 centimetri. Coach Andrea Castelli andrà a completare lo staff tecnico insieme agli allenatori Luca Andreoli della Pallacanestro Vigarano di A1, Davide Giole del Basket Cavezzo e Federico Alberghini del Progresso Bologna. Le quattro convocazioni, affermano dalla dirigenza. "sono il segno tangibile della bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico delle Tigers Rosa a tutti i livelli del settore giovanile e, di conseguenza, della bontà stessa del progetto Tigers Rosa, compresa la scelta di disputare un campionato difficile come la A2 con una squadra giovanissima".