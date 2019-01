Basket femminile, non bastano 40 minuti: ma l'overtime a Bologna sorride all'Aics Forlì

L’Aics Basket Forlì è corsara in quel di Bologna, dopo una estenuante battaglia durata 45 minuti, le ragazze allenate da coach Marco Montuschi sono riuscite ad arrivare ad una importantissima vittoria che le lancia moralmente verso l’importantissima trasferta di San Lazzaro e la successiva sfida casalinga che le vedrà opposte alla capolista Rimini. L’avvio è tutto di marca forlivese, sono soprattutto le importanti triple di Silighini e Montanari a dare il la al primo vantaggio forlivese, ma le padrone di casa riuscivano a rimanere attaccate al match grazie agli importanti canestri di Montan, ed il primo quarto si concludeva con le ospiti in vantaggio 12-11.

Al ritorno in campo Forlì provava l’allungo aumentando l’intensità difensiva; una tripla di Caterina Bozzi dava il là al primo strappo del match ed i canestri di Cedrini e Silighini consentivano all’Aics di andare al riposo lungo in vantaggio di 11 punti. Chi pensava però che la partita avesse preso la sua direzione si sbagliava di grosso, perché Bologna tornava prepotentemente in partita grazie ai canestri di Arbelti con con 8 punti in una sola frazione riporta le sue col fiato sul collo delle avversarie arrivando all’ultimo riposo con Forlì in vantaggio di un solo punto. Nel rush finale la squadra di Motnuschi non ritrovava la giusta lucidità soprattutto dalla lunetta consentendo così a Bologna di rimanere agganciata al match e trascinare la partita al supplementare, dove erano però i nervi più saldi dell’Aics a prevalere con Montanari glaciale dalla lunetta che segnava il 55-52 con cui si arrivava alla sirena finale.

Tanta sofferenza ma una bella vittoria per l’Aics Basket Forlì che si mantiene così saldamente al secondo posto in classifica con una sola partita da giocare (il recupero del match contro l’Happy Basket Rimini) per tirare le somme di un girone di andata comunque ricco di belle soddisfazioni.

Bologna Basket School – Aics Basket Forlì

Bologna: Montan 19, Muscedere 2, Giancane, Tesini 4, Caracchi, Arbelti 8, Rinnovasi 3, Biguzzi 6, Zagati 2, Mota, Onofri 8 coach: Buccarella

Forlì: Mouharrar, Bargellini, Bertaccini 2. Montanari 10, Bozzi 11, Zoli 5, Cedrini 2, Silighini 9, Sampieri 3, Paleari 8, Rusticali 1, Leardini 4 coach: Montuschi