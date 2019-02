Basket femminile, pioggia di triple e l’Aics Basket Forlì passa a Ravenna

Non si ferma l’Aics Basket Forlì e con una prova molto convincente espugna il difficile campo di Ravenna, in un match dove a prevalere è stata la maggiore perimetralità della squadra di Montuschi e l’intensità di gioco su entrambi i lati del campo per l’intera durata del match.

Due triple in avvio di Caterina Bozzi lanciavano subito le forlivesi in un primo mini allungo, alla quale Ravenna cercava di far fronte con i canestri di Rossi e della “solita” Morigi, ma i 5 punti di Sampieri e la tripla di Mouharrar mettevano il sigillo ad un ottima prima frazione che si chiuadeva con l’Aics Basket in vantaggio per 17-7. Il secondo quartro si apriva con lo stesso mood con cui si era chiuso il primo, Ravenna faceva fatica a trovare la via del canestro, mentre Forlì si dimostrava particolarmente ispirata in fase realizzativa e le triple delle under Mouharrar e Montanari lasciavano intendere che le mani delle giocatrici di Montuschi erano particolarmente calde. Si arrivava così al riposo lungo con le ospiti in comodo vantaggio 29-13.

Al rientro in campo Morigi provava a riportare il partita le sue con canestri importanti ma di contro trovava una squadra che non mollava un centimetro e le due triple del capitano Veronica Cedrini mettevano il sigillo su una grande prestazione di squadra. A nulla serviva il tentativo finale di Ravenna che seppur giocando un ultimo quarto di livello molto alto, non riusciva a ricucire il gap e si arrivava alla sirena finale con il punteggio di 42-51.

Una prova convincente ed un feeling ritrovato con il canestro sono i segnali migliori di un’Aics Forlì, che vince ma soprattutto convince in vista di questo rush finale dove sarà fondamentale cercare di consolidare il proprio secondo posto in classifica ed avere una posizione di vantaggio per affrontare al meglio la post season.

Il tabellino

Capra Basket Ravenna – Aics Basket Forlì 42-51

Ravenna: Gonzalez 3, Maioli, Lugaresi 2, Morigi 25, Gentile 5, Rani 2, Negri, Stevanovic, Rossi 2, Pirazzini 3, Domini. Coach: Laghi

Forlì: Mouharrar 6, Bargellini 2, Bertaccini 3, Montanari 8, Pallareti, Bozzi 11, Zoli 2, Cedrini 6, Silighini 8, Sampieri 5, Leardini, Paleari. Coach: Montuschi