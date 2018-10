Basket femminile, si avvicina l'inizio di campionato per l'Aics: "Splendida squadra, siamo ambiziosi"

In attesa dell’ufficializzazione della data di inizio della stagione, l’Aics Forlì prosegue a gonfie vele la preparazione in vista della prossima stagione sportiva. Dopo l’amichevole vinta di misura contro la Virtus Cesena, squadra militante in serie B, martedi prossimo per le ragazze di coach Marco Montuschi è in programma uno scrimmage contro la quotata Libertas Forlì partecipante al campionato di serie A2. Un test che servirà soprattutto per saggiare la condizione atletica delle ragazze del sodalizio del presidente Gabriele Ghetti.

"Abbiamo una splendida squadra - conferma il direttore sportivo Baccini - e non nascondo che siamo ambiziosi per questa stagione, il nostro obiettivo è comunque come sempre crescere come società, crescere come movimento in generale, perché lo splendido lavoro fatto da queste ragazze nella passata stagione deve essere solo un punto di partenza, non solo per noi, ma per tutto il pubblico forlivese che mi auguro abbia la stessa voglia di seguirci dimostrata lo scorso anno contro Castel San Pietro nella finale, dove centinaia di persone sugli spalti ci hanno dato una vera e propria marcia in più, speriamo che anche in questa stagione loro decidano di essere il nostro sesto uomo in campo ed aiutarci a fare quel piccolo passo in più che ci è mancato per compiere il capolavoro nella passata stagione".

Giocatrici e numeri

00 Rkia Mouharrar Play/Guardia

3 Gloria Calabrese Ala

4 Laura Bargellini Ala/Pivot

5 Laura Bertaccini Ala

6 Federica Montanari Playmaker

7 Viola Pallareti Pivot

8 Caterina Bozzi Guardia

9 Giorgia Zoli Guardia

10 Veronica Cedrini Play/Guardia

11 Melissa Donati Ala

12 Luana Silighini Guardia/Ala

13 Francesca Sampieri Guardia/Ala

19 Chiara Paleari Pivot

88 Michela Leardini Ala/Pivot

Coach: Marco Montuschi

Assistant Coach : Francesca Gnini