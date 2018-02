Basket femminile, Tigers Rosa Under 20 campionesse regionali

Vincendo contro la Valtarese le ragazze di Claudio Bagnoli hanno conquistato il titolo regionale di categoria e si sono qualificate per il torneo Interzona di metà marzo. La gara ha vissuto momenti di grande agonismo anche perché le ospiti sono scese in campo con un solo risultato utile disponibile per accedere all’interzona evitando la roulette degli spareggi. Arancionere con polveri bagnate per tre quarti di gara e qualche difficoltà nell’attacco alla zona, ma nel quarto periodo le Tigers Rosa svoltano il match. Missanelli e Torresani aggiustano la mira mentre Pieraccini, Gramaccioni e Patera creano un “volume di gioco” tale da non lasciare scampo alle ospiti. In quest’ottica fondamentali i 12 rimbalzi difensivi di Patera, giunta in arancionero dopo un lungo infortunio. Il match si chiude con il risultato di 62-59 che laurea le Tigers Rosa U20 Campionesse Regionali.

Vittoriose anche le U18 che a Cervia calano un netto 20-85 e chiudono imbattute il girone D del campionato di categoria. Per le romagnole accesso privilegiato nel girone Elite emiliano-romagnolo in compagnia di Mirabello, Faenza, Borgo Val di Taro, Polisportiva Masi, Castel San Pietro, Cavezzo ed Happy Basket Rimini. Le prime del girone accederanno alla fase interregionale per l’accesso alle finali nazionali. Nell’ultima gara di Cervia il risultato finale non è mai stato in discussione e le forlivesi hanno amministrato la netta superiorità fisica trasformando il match in un buon allenamento.

Tabellino: Pieraccini 14, Torresani 7, Missanelli 15, Garaffoni ne, Balestra, Gentile, Zampiga, Zavalloni 5, Gramaccioni 9, Duca E 2, Patera 2, Olajide 8. All.: Bagnoli Ass.: Bucci