Basket femminile, un finale thrilling ma l’Aics Forlì ritrova la vittoria

Vittoria con brivido per l’Aics Forlì in un match dove a prevalere è stato il carattere delle ragazze allenate da coach Montuschi, che sono riuscite ad uscire da un momento complicato con determinazione e tanta tanta grinta, e andando oltre i diversi acciacchi e le pesanti assenze di Calabrese e Montanari (in panchina ma inutilizzabile per un infortunio ad una caviglia).

L’avvio di gara è di marca forlivese, i canestri di Gnini e le triple di Bozzi e Cedrini lasciavano intendere che la forma fosse quella giusta per una serata di bel basket, impressioni confermate anche nei secondi 10’ di gioco dove i canestri di Rossi e Giunchi suggellavano un vantaggio importante per le padrone di casa che riuscivano ad andare al riposo con un comodo vantaggio di 12 punti. Al rientro in campo però la musica cambiava completamente e Budrio guidata soprattutto dai canestri di Gilioli e Giacometti ricuciva completamente lo strappo e con un parziale di 20-8 riusciva ad arrivare all’ultimo riposo sul punteggio di parità.

L’Aics dopo aver inizialmente accusato il colpo però non si perdeva d’animo e con grande determinazione riusciva a riportare il pallino del match dalla propria parte. Paleari faceva la voce grossa a rimbalzo e le esterne sfruttavano al meglio le azioni offensive per capitalizzare con canestri importantissimi grazie ai quali si arrivava alla sirena finale sul punteggio di 53-46.

Una vittoria che riporta il sorriso in casa forlivese dopo un periodo difficile. Ora la trasferta di sabato a Mirabello sarà indicativa per misurare ancor di più le ambizioni di playoff dell’Aics.