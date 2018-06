Basket femminile Under 16, finali nazionali: Tigers Rosa subito ok

Con una splendida prestazione difensiva ed una Ronchi mortifera dai 6,75, le Tigers Rosa Under 16 iniziano

come meglio non potevano la propria avventura alle Finali Nazionali di categoria surclassando Volorosa

Brindisi 71 - 46. Determinante il 30-12 imposto alle avversarie nel terzo quarto. Le squadre scendono in campo giocando a viso aperto e danno vita ad una prima frazione di gioco che si chiude sul 17 -16 per le Tigers Rosa. La tensione, che ci si aspettava nei primi 10 minuti, fa invece capolino nel secondo quarto dove per diversi minuti nessuno riesce a trovare la via del canestro.

Le Tigers Rosa rasentano la perfezione in difesa e la prima ad uscire dallo stallo in attacco è Ronchi, già autrice di 8 punti

nel solo primo quarto. Due triple consecutive della romagnola danno il via al break arancionero e, a 3’58’ dall’intervallo lungo, Brindisi è costretta al time out dal 10-0 romagnolo. All’uscita dal minuto di sospensione Capriati riesce a rimettere in carreggiata le pugliesi ed primo tempo si chiude sul 31-24 con ben 17 punti di Ronchi. Vespignani, Vella e Simoncini segnano l’avvio di terzo quarto con le Tigers Rosa che volano sul +15 e coach Bagnoli che comincia ad attinge dalla panchina per dosare le energie. A 6’42’’ dall’ultimo mini intervallo coach Tagliara chiama il minuto con le arancionere avanti 41-24 e le pugliesi che sembrano uscire con

decisione dal match. Il time out non sortisce effetto. Forlì domina a rimbalzo e a 5’53’’ Caterina Pinza segna il 15-0 di parziale. Amatori prova a dare una scossa con un canestro ed un paio di recuperi ma dalla panchina forlivese si alza Martina Ronchi che segna subito la quinta tripla della sua partita, poi seguita da quella di Rachele Bagnoli. Avversarie doppiate 52 – 26 e Forlì, dalla metà del terzo quarto, può giocare sul

velluto.

Tigers Rosa – Volo Rosa Brindisi 71 – 46 (17-16; 14-8; 30-12; 10-10)

Tigers Rosa: Simoncini 8, Vespignani 13, Palmisano 11, Vella 2, Ronchi 25, Bagnoli 3, Bernabè 1, Pinza 4,

Terranova I, Terranova C., Feliciotto 2, Balestra 2. All.: Claudio Bagnoli. Ass.: Balistreri e Bucci.

Volorosa Brindisi: Mazzone 4, Baldassarre 8, Amatori 10, Longo 2, Capriati 14, Monticelli , De Caroli ,

Caminiti 2, Abate 3, Siragusa , Stabile 3, Lenti . All.: Anna Tagliara. Ass.: Mariutti e Lenzi.