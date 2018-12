Basket femminile Under 18, netta affermazione della Libertas Basket Rosa

Netta affermazione della Libertas Basket Rosa targata Medoc nel derby forlivese contro le pari età della AICS. Appena 30 i punti concessi alle avversarie. Sul campo del “Monti”, Eleonora Duca e compagne fanno valere la propria solidità in difesa e una maggiore incisività in attacco pescando ottime soluzioni sia dalla distanza che in avvicinamento al ferro. Prosegue dunque senza intoppi il cammino della Medoc Under 18 che, forte del miglior attacco e della migliore difesa, con 355 punti segnati e solo 177 subiti, mantiene saldamente la prima posizione del Girone D a quota 14 punti in 7 partite. Secondo posto per la Happy Basket Rimini che paga un ritardo di 4 punti dalla capolista Medoc.

U.18 femminile AICS Forlì-Libertas Medoc Forlì 30-93 (4-27)(10-50)(21-67)

Guidi 6, Vespignani 9, Zavatta 10, Luccaroni 8, Ronchi 9, Duca N. 6, Suprani 12, Pinza 6, Juric 8, Cortesi 6, Duca E. 13. All.: Bagnoli. Ass.: Bucci