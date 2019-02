Basket femminile Under 18, semifinale d’andata del Campionato Regionale: vittoria di misura per la Medoc

Vittoria di misura per la Medoc Forlì Under 18 nella semifinale d’andata del Campionato Regionale. Le ragazze di coach Bagnoli battono Rimini a domicilio al termine di una gara che vive sostanzialmente sul vantaggio forlivese che sfiora la doppia cifra. Le rivierasche però non mollano, grazie soprattutto al contributo di Marta Palmisano e, quando Vespignani è costretta ad uscire per raggiunto limite di falli, Rimini si riporta pericolosamente sotto.

L’assenza del fondamentale playmaking di Vespignani e la mira appannata nel finale di gara, costringono la Medoc a chiudersi saldamente in difesa. Arriva così la vittoria di un solo punto che richiederà alle biancorosse forlivesi una gara di carattere per la partita di ritorno, quando sa decretare la finalista sarà la differenza dei punti segnati nelle due partite. Il match decisivo si gioca nel fortino del “Monti” lunedì alle 19:15. La squadra che uscirà vincitrice nel doppio confronto affronterà in finale la vincente della semifinale fra Mirabello e Faenza, con le ferraresi che hanno chiuso la gara di andata sul 70 – 55.

Tabellino:Juric 8,Zavatta 6,Duca E,Duca N 8,Ronchi 6,Martines 4,Schembari 8,Vespignani 12,Firrito,Guidi,Pinza.all Bagnoli Ass. Bucci