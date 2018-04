Basket femminile Under 20, le Tigers Rosa volano in finale

Sarà Tigers Rosa – Umana Reyer Venezia la finale U20 femminile che aggiudicherà lo scudetto al Pala Banco Desio lunedì alle ore 15. Questo il responso delle semifinali che hanno visto le venete imporsi nettamente su Milano nella seconda semifinale vinta 49 – 69. Prima però è toccato alle Tigers Rosa di coach Bagnoli staccare il pass per l’ultimo atto di un campionato che, partita dopo partita, ha conferito alle arancionere i galloni di “ammazza grandi”. Contro la favoritissima Battipaglia, finalista nelle ultime 4 stagioni, Missanelli e compagne mettono in campo la stessa partita che ha loro consentito di superare i quarti contro Orvieto. Con una piccola differenza: il 20-28 con il quale le Tigers Rosa vanno al riposo dopo i primi corroboranti 20 minuti di gioco.

Al rientro in campo Battipaglia riesce ad accorciare e a portare le romagnole ancora una volta sul punto a punto nell’ultimo quarto. Ma questo è, all’evidenza dei fatti, il terreno favorito dalle ragazze di coach Bagnoli, che sanno essere ciniche e spietate. Negli ultimi 3 minuti sono le triple di una mortifera Zavalloni a regalare il preziosissimo break alle Tigers Rosa che, in difesa, con una zone press ed un’alternanza di difese a zona fronte pari e 3 – 2, chiudono la via del canestro alle avversarie. A Battipaglia non resta che affidarsi al fallo sistematico, ma Gramaccioni e Zavalloni, pur non precisissime, riescono a sfruttare al massimo le occasioni mettendo 3 possessi fra le Tigers Rosa e le salernitane. Nei secondi finali Battipaglia prova a rientrare con un mini break di 5 – 0 ma Bagnoli gestisce al meglio i time out ed il resto lo fa la super difesa delle ciniche “tigri” romagnole. Da sottolineare la doppia doppia di Lucia Missanelli (15 + 10), la doppia cifra raggiunta dalla mortifera Zavalloni ed i 12 preziosissimi rimbalzi catturati da Alice Pieraccini.

Treofan Battipaglia – Tigers Rosa 54 – 60 (8-12; 12-16; 14-10; 20-22)

Treofan Battipaglia: Pinzan11, Chicchisiola 5, Cremona 7, Ianezic NE, De Feo 2, Del Pero 14, Scarpato, Martines, Patanè 2, Mattera 2, Opacic 4, Andrè Olbis 7. All.: Vincenzo Bocchicchio. Ass.: Vito Pierri.

Tigers Rosa: Zampiga 2, Zavalloni 11, Torresani 6, Gentile NE, Pieraccini 6, Patera 6, Gramaccioni 8, Balestra NE, Missanelli 15, Olajide 6, Duca N. NE, Duca E. All.: Claudio Bagnoli. Ass.: Giovanni Bucci e Andrea Castelli