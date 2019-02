Basket femminile, l'Aics riprende la corsa e travolge il Bk Finale Emilia

Riprende con una bella vittoria il cammino dell’Aics Basket Forlì dopo lo stop in volata accorso contro la capolista Rimini. Le ragazze di coach Montuschi sono tornate subito alla vittoria per cercare di consolidare nel miglior modo possibile il secondo posto in classifica in vista della post season.

La gara è senza storia fin dall’avvio, le forlivesi fanno valere la loro maggiore esperienza con concretezza ed intensità su entrambi i lati del campo. I canestri di Zoli danno il via al primo allungo che si concretizza poi anche grazie alle triple di Bozzi e Calabrese che mandano le squadre al primo riposo sul punteggio già importante di 22-7. Alla ripresa delle ostilità le padrone di casa non abbassavano l’intensità soprattutto a livello difensivo; Leardini cominciava a fare la voce grossa sotto le plance mettendo a segno 15 dei suoi 18 punti finali solo nei secondi 10’ di gioco e tracciando così il solco definitivo tra le squadre arrivando al cambio di campo sul 49-12.

Montuschi chiedeva alle sue di non abbassare la guardia e mantenere alti i ritmi su entrambi i lati del campo; Zoli metteva a segno 3 canestri consecutivi e grazie anche alle belle giocate di Mouharrar e Sampieri si arrivava all’ultimo riposo sul punteggio di 62-17. Negli ultimi 10 minuti di gioco, l’Aics Basket Forlì abbassava l’intensità arrivando così alla sirena finale sul punteggio di 72-27.

Ora un po’ di riposo in vista dell’importante e difficile trasferta di Ravenna che è stata posticipata al 20 febbraio, e dove Cedrini e compagne cercheranno di farsi trovare pronte a dar battaglia con la memoria all’andata dove fu necessario un supplementare per avere la meglio delle avversarie.

Tabellino

Aics Basket Forlì – Women Bk Finale Emilia 72-27

Forlì: Mouharrar 5, Calabrese 10, Bargellini, Bertaccini 6, Montanari 4, Bozzi 7, Zoli 10, Cedrini 2, Silighini, Sampieri 4, Paleari 6, Leardini 18. Coach: Montuschi

Finale: Baschieri, Guerra 1, Melloni 7, Malaguti 2, Bozzoli 4, Dinaro, Biagiola 9, Montanari 4, Garutti. Coach: Bergamini