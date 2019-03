Basket, festa alla "Maroncelli" con giocatori e società dell'Unieuro Forlì

Circa 200 alunni di seconda e terza media della scuola “Maroncelli” di Forlì hanno ospitato nei giorni scorsi una delegazione della Pallacanestro Forlì 2.015. Palestra sold out per Daniel Donzelli e Michele Tremolada, accompagnati dal Team Manager Andrea Bertini e dal Responsabile Social Luca Mastrangelo. I ragazzi della Maroncelli saranno prossimamente ospiti all’Unieuro Arena in occasione di un match casalingo della Pallacanestro Forlì 2.015.