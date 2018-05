Basket, finale Under 15: OneTeam ko contro Brescia

Comincia con una sconfitta il cammino della formazione del 2003 di OneTeam alle finali nazionali Under 15 di Roseto degli Abruzzi. I forlivesi sono stati sconfitti 59-56 dalle Leonessa Brescia dopo una gara nella quale sono stati avanti per 27 minuti, ma nella quale alla fine hanno pagato, un po' lo scotto e l'emozione di una finale nazionale, la pessima percentuale nel tiro da tre (5-25 in totale; Creta 1-9 e Zambianchi 2-10) nata da cattive scelte offensive e la non buona giornata di alcuni uomini chiave come Mistral (2-10 da due) e Dini. Nonostante questo, nella prima metà i ragazzi di coach Barbara sembravano avere la partita in pugno la gara, poi sono calati commettendo troppi errori, alcuni dei quali anche puerili ed inusuali. Zambianchi (19 punti e 19 rimbalzi) e Creta (19 punti e 13 rimbalzi) i migliori fra i romagnoli. L'azione chiave a 2' dalla fine quando Brescia era avanti di un punto: la tripla di Paolo Bandini girava sul ferro ed usciva, mentre sul ribaltamento di fronte il tiro dall'arco dei bresciani andava a segno: dal possibile +2, OneTeam si ritrovava sotto di 4. Lunedì pomeriggio i romagnoli hanno affrontato il Don Bosco Trieste che è stato sconfitto dal Petrarca Padova 71-43.

BASKET BRESCIA-ONETEAM FORLI' 59-56 (15-18, 32-26, 50-47)

ONETEAM - Serra, Zambianchi 19, Maltoni N.E. Bandini 6, Mistral 4, Creta 19, Gardini N.E. Sampieri 2, Borghesi N.E. Scarpellini 2, Monticelli, Dini 4. All.:Barbara