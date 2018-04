Basket, finalmente Baskers: sconfitta la Stefy e interrotta la striscia negativa

Serviva una prova solida ed intensa per tornare a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive e non sono state tradite le attese: i Baskérs battono per 77-68 la Stefy Basket conquistando due punti di platino per la classifica.

Sin dai primi minuti, i forlimpopolesi prendono il controllo delle operazioni, guidati da Marchioni e da un Biscaro decisamente ispirato (chiuderà con una tripla doppia da 25 punti, 14 rimbalzi e 10 falli subiti). Nell’altra metacampo, però, Pancaldi e Galli approfittano di qualche amnesia locale per restare in scia.

Nel secondo quarto, il collettivo Baskérs continua a girare che è un piacere, trovando buone soluzioni sia in contropiede che a difesa schierata: Totaro spalle a canestro fa male, Biscaro è un martello. Stefy, però, non molla, trascinata da un Franceschini che spiega perché è nella top 3 dei marcatori di questo campionato. Qualche disattenzione, peraltro, permette ai bolognesi di lucrare qualcosa sul finire del parziale, andando all’intervallo sul 42-37.

Dopo la pausa lunga, i forlimpopolesi continuano a fare la partita: Cortini dà il la, Primavera si iscrive alla festa ed ecco che il divario vola sopra la doppia cifra. Gli ospiti però non cedono e cercano di non far scappare la partita, trovando in Folesani un riferimento prezioso nel pitturato. I Baskérs, però, non si fermano e si tengono sempre a distanza coi liberi di Pinza e Bourkadi.

Nell’ultimo quarto, i padroni di casa sembrano dilagare: Totaro nel pitturato fa male, poi la bomba di Biffi e il punteggio arriva fino sul 77-59 al 35′. Negli ultimi 5′, però, i Baskérs alzano troppo presto il piede dall’acceleratore: Stefy ringrazia e aggiusta il tabellone con un 9-0 di parziale che, comunque, non mette mai in discussione il risultato.

BASKÉRS FORLIMPOPOLI – STEFY BASKET 77-68 (24-18; 42-37; 63-52)

BASKÉRS: Pinza 6, Bourkadi 3, Marchioni 7, Cortini 6, Primavera 4, Totaro 16, Neri, Biffi 6, Mingozzi, Biscaro 25, Poggi 2, Brunetti 2. All. Rustignoli.

STEFY: Franceschini 20, Pancaldi 16, Riguzzi 6, Zambonelli, Lamborghini 3, Melchiorre 2, Folesani 10, Marzioni 2, Alessandri, Galli 9. All. Scandellari.