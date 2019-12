Basket, Fiorenzuola è uno schiacciasassi: il Gaetano Scirea affonda in casa a -31

Nulla da fare. Netto il divario fra le due contendenti, troppo per essere colmato da una prestazione tutto cuore dei padroni di casa. Le api piacentine colgono senza problemi il decimo successo stagionale su undici uscite e si confermano a chiare lettere la prima indiziata al salto di categoria; di contro il Gaetano Scirea, al momento, stenta a vedere la luce in fondo al tunnel, deve ritrovare fiducia nei propri mezzi e sfruttare il fattore campo negli scontri diretti che giungeranno nel girone di ritorno.

Per la prima volta coach Tumidei lancia l’under Cinti nello starting five senza troppe fortune: 0-11 al 3’30’’ con 7 di Livelli che imperversa in lungo e in largo mentre il primo cesto interno arriva al 4’30’’ con un paniere ignorante, tripla di Farabegoli. I bianconeri trovano ossigeno dalla panca: Ricci e Zambianchi provano a fatturare ma i canestri pesanti di tabella del solito Liivelli (13 in 10’) e dello specialista Fowler riducono al lumicino le speranze. Sul -14 dell’intervallo servirebbe altro: Fiorenzuola al rientro piazza uno 0-11 letale e sul -25 ogni velleità puo’ rimanere tale. Da segnalare, partita nella partita, la sfida fra i due fratelli pariruolo: da una parte il senior Matteo Bracci risulta ancora una volta il migliore dei suoi (18+8) dall’altra l’under Jonas intasca i due punti sugli scudi con una doppia doppia da 12+10 per l’immenso orgoglio della madre sugli spalti. Sponda Bertinoro, cui la vittoria manca oramai da un mese e mezzo, fondamentale la sfida di venerdi sera nello scontro salvezza a Guelfo, con l’intento di farsi il miglior regalo di Natale.

GAETANO SCIREA BERTINORO – PALL.FIORENZUOLA 1972 60-91

(15-25;31-45;42-70)

GAETANO SCIREA: En. Solfrizzi 2, Rossi 8, Cinti, Piazza, Zambianchi 8, Ravaioli 13, Angeletti, Ricci Mattia 4, Farabegoli 7, Bessan, Bracci Matteo 18, Em. Solfrizzi. All.: Tumidei

PALL.FIORENZUOLA 1972: Galli 8, Sichel n.e., Bracci Jonas 12, Rigoni, Marchetti 5, Dias 7, Livelli 19, Superina, Zucchi 4, Fowler 13, Ricci Federico 9, Maggiotto 14. All.: Galetti

Arbitri: Alessi e De Palo

Usciti per 5 falli: En. Solfrizzi al 34’55’’. Spettatori: 250 circa