Basket, Forlimpopoli a caccia della salvezza: al PalaPicci arriva Argenta

Ottanta minuti al termine della stagione regolare, due partite per provare a conquistare la salvezza al termine di una stagione non certo semplice. Certo, sabato sera, alle 18, i Baskérs Forlimpopoli saranno attesi da un match complicatissimo: al PalaPicci, infatti, arriva la seconda della classe, la Cestistica Argenta.

Reduci dalla sconfitta interna all'overtime (76-80) contro l'Artusiana, sconfitta che ne ha precluso, di fatto, la possibilità di arrivare al primo posto, gli argentani sono a caccia di punti per provare a mettere al sicuro una seconda posizione che vale il fattore campo nell'eventuale finale.

Squadra giovane ma profondissima, Argenta può vantare un roster con mille alternative in ogni ruolo, grande fisicità e tanto talento, distribuito su giocatori come l'estroso play Alberti, l'ala Malagolini, ma anche Quaiotto, Pusinanti e Cesari.

Sarà quindi una sfida complicatissima per i Baskérs, orfani di Cortini e Marchioni, a cui servono due punti per festeggiare la salvezza. Salvezza che potrebbe arrivare anche in caso di sconfitta, se una tra Stars (contro Ferrara) o Cesena (contro Imola) dovesse perdere.