Basket, Forlimpopoli si ferma: è tempo di derby al PalaNuovo

Mercoledì alle 21 al PalaNuovo di Forlimpopoli andrà in scena quella che può definirsi "la partita". Già, perché tra Artusiana e Baskérs non sarà un match normale, ma un vero e proprio spettacolo, una sfida che, per una sera, incoronerà una delle due formazioni come Regina di Forlimpopoli. Per molte ragioni, il pronostico pende a favore dei padroni di casa dell'Artusiana, a caccia di punti fondamentali per la lotta al primo posto, l'unico che offre una promozione diretta in serie C. Peraltro, la squadra allenata da Agnoletti, dopo ventun giornate di primato, ha perso la prima piazza in favore di Argenta.

Certo, nulla è perduto per gli artusiani, i quali hanno due partite in meno rispetto ai ferraresi, con la possibilità poi di giocarsi tutto nello scontro diretto del 12/04. Ma il margine di errore, per una squadra comunque importante e allestita per vincere il campionato, è ora davvero minimo. Dall'altra parte, i Baskérs, reduci dal doppio successo in volata contro Stars e Riccione e in una situazione di classifica relativamente serena, potranno affrontare la gara con grande serenità e con la possibilità di confermare il buon momento di forma.

All'andata, la spuntarono per 62-72 Ravaioli e compagni, ma la sensazione è che, con il recupero di Primavera e Biscaro, oltre che dell'importante crescita di tutto il gruppo Baskérs, la questione sia davvero apertissima. Senza contare, peraltro, che, in gare come queste, tutto può succedere. Pertanto, si prospetta una partita equilibrata e vibrante, in una cornice di pubblico di alto livello, per una sfida che potrebbe dire molto della stagione delle due formazioni.