Basket giovanile, a Roma lo spareggio U16 per le finali nazionali. Sabato a Medicina la finale U18 Gold

Incontri decisivi, gare senza un domani, quelle del "vinci oppure vai a casa". Mercoledì alle 17 a Roma, al Pala Avenali - centro di allenamento dell'Eurobasket- in via dell'Arcadia 108, la formazione Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 affronterà la Pallacanestro Trapani nello spareggio che qualificherà la vincente alle Finali Nazionali di categoria in programma a Trapani dal 16 al 22 giugno.

Domenica, con inizio alle 18, a Castelfranco Emilia, l'Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 giocherà invece la finale del campionato Gold contro l'Assigeco Piacenza. Due appuntamenti importanti, significativi e prestigiosi per il sodalizio forlivese che continua a dare continuità alla qualita dei risultati delle sue formazioni di punta.