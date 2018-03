Basket giovanile, Bandini e Maltoni convocati al Torneo delle Regioni

Paolo Bandini, playmaker di 1.60, e Giacomo Maltoni, guardia-ala di 1.78 entrambi punti di forza della squadra del 2004 di OneTeam, sono stati convocati nella selezione dell'Emilia Romagna che da giovedì prossimo a martedì 3 aprile disputerà a Seregno Brianza il Trofeo delle Regioni, torneo nazionale fra tutte le regioni italiane riservato a ragazzi e ragazze del 2004. L'Emilia Romagna esordirà giovedì 29 alle ore 9 affrontando la Liguria per un calendario stilato al momento sulla base delle vittorie e delle sconfitte.

ROBERTO FABBRI NUOVO DIRETTORE OPERATIVO DI ONETEAM

Roberto Fabbri, 58 anni, un passato di giocatore ed allenatore a Fenza e nome molto conosciuto in città per la sua attività in varie società di basket e per la sua esperienza e per la conoscenza di dinamiche e regolamenti legati alla pallacanestro, è stato nominato all'unanimità direttore operativo della Asd OneTeam Basket Forlì, società al centro del raggruppamento OneTeam di cui fanno parte tutte le società del gruppo OneTeam, vale a dire A.I.C.S., Artusiana Basket Forlimpopoli, Baskers, Ca'Ossi, Gaetano Scirea Bertinoro, Libertas Green. Fabbri, già allenatore in B2, istruttore minibasket, alllenatore di settore giovanile e già responsabile tecnico ed organizzativo del settore giovanile della Fulgor Libertas e poi della Libertas Green, è una figura cestisticamente a tutto tondo che conferisce ulteriore lustro, prestigio e massima competenza a OneTeam ed alle società ad essa collegate.