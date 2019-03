Basket giovanile, diramato il calendario della seconda fase Under16: ecco le avversarie della OneTeam

Dopo l'ultima squadra, Pallacanestro Vado Ligure classificatasi ufficialmente solo lunedì, la Federazione ha diramato il calendario del girone H della fase interregionale del campionato Under16 di Eccellenza a cui partecipa la formazione targata OneTeam-Pallacanestro 2.015 inserita nel girone con Reyer Venezia, Cantù, Virtus Padova, Pallacanestro Vado Ligure e Pontevecchio Bologna. Se la prima classificata è direttamente qualificata per le finali nazionali, la seconda giocherà uno spareggio in campo neutro contro la vincente del girone Sicilia-Sardegna, mentre la terza uno spareggio contro la seconda del girone C quello che comprende Toscana e Marche.

Intanto proseguono i tornei che vedono impegnate le formazioni Under18 Gold e Under15 Gold di OneTeam-Pallacanestro 2.015. La squadra Under18, vincendo a Castel San Pietro 38-61 ha conquistato la 20ª vittoria su 20 gare e con due giornate d'anticipo rispetto alla fine della prima fase, è già matematicamente prima. Mentre la formazione Under15 ha ottenuto un'importante e non facile vittoria sul campo della Francesco Francia Bologna. I ragazzi di coach Tumidei sono passati 63-69 (Maltoni 17, Bondi 15, Guaglione 12 e Ghetti 10 i migliori realizzatori) e restano appaiati in vetta alla classifica a Faenza con cui hanno perso però il primo testa a testa.

Fase interregionale campionato Under16

1ª giornata sabato 23 Marzo: OneTeam-Reyer Venezia (Rit.: martedì 30 Aprile)

2ª giornata sabato 30 Marzo: Cantù-OneTeam (Rit.: sabato 4 Maggio)

3ª giornata domenica 7 Aprile: Vado Ligure-OneTeam (Rit.: domenica 12 Maggio)

4ª giornata venerdì 12 Aprile: OneTeam-Virtus Padova (Rit.: sabato 18 Maggio)

5ª giornata sabato 27 Aprile: Pontevecchio-OneTeam (Rit.: domenica 26 Maggio)