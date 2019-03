Basket giovanile, dopo 21 vittorie di fila arriva il primo ko per l'Under 18 Gold della OneTeam

Perde la prima contro la corazzata Umana Venezia, nonostante la buona gara disputata, la formazione Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 nell'esordio della seconda fase del campionato di Eccellenza. Dopo un'ottima partenza (11-4), i forlivesi nel secondo quarto hanno subito la difesa tanto fisica quanto corretta dei veneziani che hanno vinto la frazione 25-8 scavando un solco +20 con cui le squadre sono andate all'intervallo. Ma i ragazzi di coach Barbara non hanno mollato ed anche grazie alle seconde linee nel terzo periodo hanno segnato 23 punti e sono tornati in partita. Azione chiave a 6' dalla fine. Sul 48-57 pazzesca tripla dall'angolo allo scadere dei 24'' per il +12 che ha smorzato le velleità di rimonta dei padroni di casa. Fra i quali vanno segnalate le eccellenti prove del solito Creta (19), Monticelli (11) e Dini (8). Sabato prossimo, nella seconda giornata, i romagnoli saranno di scena a Cantù.

UNDER18 GOLD, PRIMA SCONFITTA DOPO 21 VITTORIE DI FILA - Prima sconfitta per la formazione Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 nell'ultima giornata della prima fase del campionato Gold. Dopo 21 vittorie di fila, i ragazzi di coach Barbara, già matematicamente primi, sono caduti sul campo di Ozzano, nonostante le eccellenti prove di Squarcia autore di 20 punti, ben coadiuvato da Fabiani che ne ha segnati 18 e da Flan e Gaspari che hanno chiuso con 17 punti a testa.



UNDER16 SILVER, ONETEAM VINCE A FAENZA - Vittoria significativa della squadra Under16 di OneTeam che vince a Faenza contro il Basket Project al termine di una gara risoltasi solo negli ultimi secondi. I ragazzi di Griffin, sotto di otto punti nel terzo quarto, nel quarto periodo hanno recuperato e sono andati a +7, prima di subire il recupero dei faentini fino al 43-43 a 1'37'' dalla fine. Ma qui i forlivesi sono stati più lucidi ed hanno portato a casa una vittoria importante. Per OT hanno segnato Perugini 16 punti, Paggetti 13, Bonoli 9, Gardini 6 e Monti 3.



ONETEAM-UMANA VENEZIA 60-79 (15-18, 23-43, 46-57)

FAENZA BASKET-PROJECT-ONETEAM 45-47

NEW FLYING BALLS OZZANO-ONETEAM 88-85 (22-22, 40-43, 61-60)