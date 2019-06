Basket giovanile, finali nazionali Under 16: netto ko della OneTeam contro l'Honey Sport City

Brutta sconfitta, soprattutto nelle proporzioni, per la formazione Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 contro l'Honey Sport City Roma nella seconda giornata delle Finali Nazionali di categoria in corso di svolgimento a Taranto. I forlivesi hanno iniziato molto bene l'incontro difendendo a uomo ed andando avanti 9-5 dopo 10' con i romani tenuti ad un pessimo 2/13 da due e 0/2 da tre. Poi nel secondo quarto, con OneTeam avanti 11-5, Roma passa a zona e per Forlì cala la notte. La clamorosa supremazia fisica dei ragazzi di coach Rubinetti consente loro di piazzare un break di 16-0 per il 21-11. Forlì cerca di contenere i danni passando a zona, ma la situazione peggiora e Roma va all'intervallo lungo avanti di 11 vincendo il quarto 23-8.

Nel terzo quarto coach Barbara continua, anche per il caldo, ad alternare tutti i ragazzi, ma Forlì non recupera ed anzi è ancora Roma ad aumentare il vantaggio. Che si dilata fino al margine finale perché nel quarto periodo i romagnoli non riescono a segnare nemmeno un punto. Sconfitta che non cambia quasi nulla a livello di classifica con l'Honey che a questo punto è quasi certamente seconda, mentre OneTeam è terza con i forlivesi che nell'ultima gara del girone di qualificazione alle 14 affronteranno la fortissima Umana Reyer Venezia.