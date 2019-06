Basket giovanile, finali nazionali Under16: la OneTeam debutta contro Empoli

Subito contro Empoli in quella che dovrebbe essere la gara decisiva. Sarà questo l'esordio della squadra Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 alle Finali Nazionali di categoria in programma a Taranto dal 16 al 22 giugno. Inseriti nel girone A insieme alle fortissime Reyer Venezia e Honey Sport Roma e con il Basket Biancorosso Empoli, i forlivesi esordiranno domenica alle 16 al PalaFiom contro i toscani.

Gara già decisiva perché ipotizzando che Venezia e Roma si contenderanno il primo posto nel girone e la qualificazione diretta ai quarti, quello fra romagnoli e toscani è un testa a testa decisivo per conquistare il terzo posto nel girone che, insieme al secondo, darebbe diritto agli spareggi per accedere ai quarti contro la seconda e la terza del girone B, quello con Stella Azzurra Roma, Oxygen Bassano, Bernareggio e Scandone Avellino.

Nella seconda gara in programma lunedì 17, OneTeam affronterà, in caso di vittoria contro Empoli, la perdente di Venezia-Honey, mentre in caso di sconfitta nella prima giornata si confronterà contro la vincente, partite sempre in programma alle 14 ed alle 16. Martedì, invece, in contemporanea alle 14, sfida con la squadra non ancora incontrata. Mercoledì 19 in programma gli eventuali spareggi, giovedì 20 i quarti, venerdì 21 le semifinale e sabato 22 le due finali per il primo e secondo e terzo e quarto posto posto.