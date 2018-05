Basket giovanile, gli Interzona Under 16 dell'OneTeam a San Vincenzo

Mentre la squadra Under15 di OneTeam si sta allenando in vista dell'inizio delle Finali nazionali di Roseto in programma da lunedì prossimo, l'attenzione del mondo della società giovanile forlivese è concentrata sull'avvio dell'Interzona Under 16 che si terrà a San Vincenzo in provincia di Livorno da giovedì a sabato. La squadra allenata da Giuseppe Barbara è stata inserita nel girone con Pallacanestro Cantù, CUS Bari e Ponte Vecchio Basket. I forlivesi esordiranno giovedì alle 19 contro gli umbri di Ponte Vecchio, mentre alle 17 si affronteranno Cantù e Bari. Venerdì, sempre alle 17, sfida fra le due vincenti della prima giornata ed a seguire quella fra le due sconfitte, mentre sabato alle 10 ed alle 12 gli ultimi due incontri.

Le prime due di ogni girone si qualificano per le finali nazionali in programma a Bassano del Grappa dal 18 al 24 giugno.Coach Barbara, dopo l'ultimo allenamento dei suoi ragazzi ed alla vigilia della partenza, crede nelle possibilità della sua squadra. "I ragazzi stanno bene, hanno lavorato tanto e per uno come me che crede nel lavoro diventa una conseguenza logica avere fiducia in quello che potremo fare. Nel girone ci sono due squadre alla nostra portata, Bari e Ponte Vecchio ed una di un livello nettamente superiore come Cantù contro cui l'anno scorso alle finali nazionali l'Under 16 perse di 25 punti. Oggi sono curioso di vedere se questo gap resta il medesimo oppure se saremo riusciti a limare un po' di quella differenza che si era vista. Comunque vada accetteremo con serenità qualsiasi verdetto il campo ci regali consci che si tratta sempre di passi importanti nella crescita dei nostri giocatori".

ONETEAM 2004, CHIUSURA IN BELLEZZA BATTENDO LA FORTITUDO

GIà fuori dalla seconda fase con comunque un ottimo terzo posto alle spalle di Virtus Bologna e Rimini, la squadra 2004 di OneTeam chiude il suo campionato con una bella vittoria sul campo della Fortitudo per 88-57. Spagnoli e Maltoni rispettivamente con 20 e 15 punti, i miglior irealizzatori fra i ragazzi di coach Mario Santarelli che hanno mandato cinque uomini in doppia cifra.

FORTITUDO-ONETEAM 57-88 (15-25, 30-55, 42-63)

ONETEAM - Rondoni 8, Maltoni 15, Martinelli 12, Ghetti 11, Gigliotti 2, Evangelisti, Bacchilega, Guaglione 10, Bassi 8, Spagnoli 20, Cimatti, Guardigli2. All.: Santarelli