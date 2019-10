Basket giovanile, gli Under 14 della OneTeam al "Pumpkin International Tournment"

OneTeam al “Pumpkin International Tournment 2019”. I ragazzi dell'Under 14 parteciperanno da giovedì al torneo internazionale che si giocherà a Borgomanero e Arona, che andrà avanti fino a domenica. Si tratta della prima edizione del torneo, già a ben 16 squadre, ma che in futuro si ripromette di diventare uno dei più importanti tornei per la categoria Under 14. OneTeam Basket Forlì è stata inserita nel gruppo C di qualificazione, con Pallacanestro Biella, Virtus Verbania e Olimpia Basket Arma Taggia che verrà affrontata nella prima gara proprio giovedì alle 19.30. La seconda partita si giocherà venerdì alle 10.15 contro la Pallacanestro Biella e la terza ed ultima del girone sempre venerdì alle 19.15 contro la Virtus Verbania. In funzione dei risultati, verrà poi stipulato il calendario della seconda fase.