Basket giovanile, gli Under 15 dell'OneTeam mettono ko la Fortitudo e sono primi in Emilia Romagna

Sconfiggendo domenica mattina in trasferta la Fortitudo Bologna 84-48, i ragazzi della formazione Under 15 di OneTeam hanno vinto con una giornata di anticipo il loro girone nel campionato di Eccellenza e sono di fatto la prima squadra nella categoria in Emila Romagna. Un risultato che a Forlì mancava da decenni ed una grande soddisfazione principalmente per tutti i giocatori che si sono impegnati dando il massimo in difesa e giocando con profitto anche in attacco, per coach Giuseppe Barbara, per il suo assistente Mario Santarelli ed ovviamente per la società OneTeam a dimostrazione della bonta del lavoro svolto in questi mesi.

Dopo aver sconfitto in casa Basket Rimini 64-50, Pontevecchio 63-52 e la F, ora gli artefici di questo notevole risultato sono attesi domenica a Reggio Emilia per l'ultima gara del girone, prima di affrontare dall'11 al 13 maggio in Toscana (sede ancora da stabilire) l'Interzona a quattro squadre la cui vincente potrà approdare alle Finali nazionali di categoria in programma a fine maggio a Roseto.

I 2002 SUPERANO LA FORTITUDO E SONO AD UN PASSO DALL'INTERZONA - Bella vittoria anche per la formazione Under 16 di OneTeam che ha sconfitto la Fortitudo Bologna 71-53. Con questa affermazione i ragazzi di coach Barbara sono ad un passo dalla qualificazione all'Interzona, traguardo che si concretizzerà se sabato prossimo riusciranno a vincere in trasferta contro la Pallacanestro Titano.

ANCHE FABIANI CONVOCATO AL CTF DI CASTEL SAN PIETRO - Dopo Franco Flan, Francesco Squarcia e Federico Torelli chiamati subito, anche Luca Fabiani è stato convocato per il raduno del Centro Tecnico Federale in programma mercoledì 11 a Castel San Pietro. In quell'occasione i ragazzi disputeranno un'amichevole contro la locale formazione Under 18. Un'altra bella soddisfazione per OneTeam a testimonianza del lavoro intrapreso con i suoi ragazzi.

AICS UNDER 13, BELLA VITTORIA A RUSSI - Bella affermazione della squadra Under 13 dell'Aics che ha sconfitto d'autorità la forte formazione di Russi con il punteggio di 68-49. Con questa vittoria la squadra allenata da coach Luca Gori si porta al terzo posto in classifica, traguardo per molti insperato ad inizio stagione. Un risultato che conferma una volta di più il grande lavoro svolto dall'allenatore e dai suoi giocatori che sono sempre cresciuti e migliorati di partita in partita.

Ecco il tabellino della storica vittoria di domenica a Bologna:

FORTITUDO-ONETEAM 48-84 (8-26, 19-43, 34-63)

ONETEAM - Serra 5, Zambianchi 17, Maltoni 4, Bandini 2, Mistral 13, Creta 28, Sampieri 13, Borghesi 2, Scarpellini n.e. Monticelli, Dini. All.: Barbara

ONETEAM-FORTITUDO BOLOGNA 71-53 (19-13, 44-18, 59-40)

ONETEAM - Torelli 11, Adamo 3, Ciadini 2, Prandini 5, Zambianchi n.e., Mistral n.e. Creta n.e. Landi, Flan 18, Squarcia 6, Fabiani 22, Gaspari 4. All.: Barbara