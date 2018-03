Basket giovanile, i risultati del OneTeam: doppietta per l'Under 15 Elite

Importante doppia affermazione per la formazione Under15 di Eccellenza di OneTeam che in due dei tre recuperi del suo campionato, sconfigge prima la capolista Imola (ora ha il 2-0 nei testa a testa) e poi Reggio Emilia portandosi a 22 punti contro i 24 degli imolesi ma con ancora una gara da recuperare. Giovedì scorso il OneTeam ha sconfitto l'International Imola 69-56. La svolta della gara arriva nel secondo quarto vinto dai forlivesi 31-8 con un gioco veloce, spettacolare e Zambianchi in evidenza (23 punti nei primi due quarti) ed un vantaggio che arriva fino al 48-21 dopo 20'.

Nella seconda metà però Imola con la difesa pressing a tutto campo recupera e a 2' dalla fine, complice anche un fisiologico calo dei forlivesi, arriva a -14 sul 56-42. OneTeam commette qualche errore in difesa, in attacco le percentuali calano ed all'inizio del quarto periodo gli ospiti sono a -11 sul 61-50 al 4'. Ma qui due difese efficaci ed un parziale di 6-0 portano il risultato sul 67-50 a 4' dalla fine che chiude il discorso. Lunedì invece OneTeam ha sconfitto la Grissin Bon Reggio Emilia 73-71 dopo una gara equilibrata nei primi due quarti. Poi i ragazzi di Barbara con Zambianchi e Creta ancora assoluti protagonisti, piazzavano l'allungo nel terzo quarto e nella quarta frazione controllavano il ritorno della formazione reggiana.

ONETEAM BASKET FORLI'-INTERNATIONAL IMOLA 69-56 (17-13, 48-21, 61-44)

ONETEAM: Serra, Zambianchi 34, Maltoni, Bandini 3, Creta 20, Sampieri, Mistral 6, Dini 6, Gardini n.e. Borghersi n.e. Monticelli n.e. All.: Barbara

ONETEAM-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 73-71 (18-11, 40-39, 58-49)

ONETEAM – Serra, Zambianchi 39, Maltoni n.e. Bandini, Creta 24, Gardini n.e. Borghesi n.e. Sampieri, Mistral 5, Scarpellini, Monticelli n.e. Dini 5. All.: Barbara

UNDER 15 ELITE, VIRTUS TROPPO FORTE, AICS KO - Prosegue il processo di amalgama della squadra dopo il grave infortunio di Ilinca (rottura del crociato e un grossissimo in bocca al lupo per l'imminente intervento), l'addio a Gardini Nicola e a Borghesi e l'arrivo di Stanghellini, Biffi, Guardigli e Nicodemo. L'inizio del match è problematico e i bolognesi trovano il canestro con facilità. Al rientro dallo spogliatoio la faccia e l'atteggiamento sono diversi e il divario cala progressivamente senza però mai scendere sotto i 10 punti. Per 2 volte nell'ultimo quarto il tiro del possibile -9 non entra e nel finale gli ospiti controllano la reazione dei padroni di casa.

AICS JUNIOR BASKET FORLI'- FUTURVIRTUS BOLOGNA 54-72 (13-21, 24-47, 39-57)

AICS - Gardini 2, Celli 17, Mercuri M. 0, Bertozzi 6, Gori 2, Scozzoli 2, Mercuri F. 0, Guardigli 4, Stanghellini 4, Sansoni 6, Biffi 11, Bonoli 0.

UNDER 14 ELITE, GRANDE VITTORIA CONTRO FERRARA - Bella affermazione per la squadra Under14 Elite di OneTeam che sconfigge la forte formazione della Vis Ferrara. Decisivo il terzo quarto nel quale Bandini e compagni piazzano un piccolo break che li porta avanti di 12 dopo 30'.

ONETEAM BASKET FORLI'-VIS FERRARA 76-72 (27-20, 47-42, 63-51)

ONETEAM – Rondoni 3, Maltoni 19, Bandini 20, Martinelli 6, Ghetti 2, Gigliotti 1, Evangelisti, Bacchilega 2, Barzanti 4, Guaglione 6, Bassi 2, Bondi 11. All.: Santarelli