Basket giovanile, i risultati dell'OneTeam: ottima prestazione per i Baskers

Nuovi impegni per le squadre dell'OneTeam Folì. L’Under 16 Eccellenza di Beppe Barbara ha perso a Ferrara una gara nella quale i forlivesi sono stati avanti per tre quarti. Poi il crollo nel quarto periodo nel quale segnano solo 11 punti. Nonostante un Zambiani reduce da alcuni giorni di febbre alta e quindi a mezzo servizio, la formazione 2003 dell'OneTeam ha sconfitto la forte Vis Ferrara grazie ad un’ottima difesa, e ad un Creta sempre tuttofare ma ancor più decisivo in attacco. Ora, a due giornate dal termine della prima fase ma con ancora due gare da recuperare, i ragazzi di coach Barbara hanno fondate possibilità di chiudere il loro girone al primo posto. Buon esordio nel Trofeo Emilia Romagna per i ragazzi dellìUnder 15 Elite Aics Junior Basket Forlì contro la Gateano Scirea. Partita approcciata ottimamente con difesa aggressiva e buone giocate offensive. Prossimi match contro Gioco Parma e Cus Parma.

Tra gli Under 14 Regionale sfida di alta classifica tra Cesena e Baskers, rispettivamente terza e secondo in classifica. Dopo un primo quarto equilibrato, gli ospiti hanno preso un leggero vantaggio grazie ad un’ottima difesa sui lunghi di casa e veloci contropiedi. Il massimo scarto è avvenuto ad inizio di terzo quarto, col +9 per i ragazzi di Vandelli. I padroni di casa hanno poi sorpassato e allungato grazie a Sangiorgi (22 punti) fino al +3 a 5' dalla fine. Ma da qui in poi la ritrovata difesa ha chiuso l’area e 6 punti in un amen di Olivucci e Bacchi hanno riportato in vantaggio i galletti, che hanno chiuso il discorso consolidando il secondo posto dietro ai Tigers.

UNDER 16 ECCELLENZA

VIS FERRARA-ONETEAM BASKET FORLI’ 70-57 (12-15, 26-33, 48-46)

ONETEAM - Mistral 6, Creta 4, Torelli 4, Adamo, Cialdini 2, Landi, Flan 13, Syla, Squarcia 9, Fabiani 14, Gaspari 5. All.:Barbara

UNDER 15 ECCELLENZA

ONE TEAM BASKET FORLI’-VIS FERRARA 69-57 (22-15, 41-24, 56-38)

ONETEAM - Serra 2, Zambianchi 13, Maltoni 2, Bandini 4, Creta 22, Gardini N.E. Borghesi 2, Sampietri 8, Mistral 13, Scalpellini N.E. Monticelli 3, Dini. All.:Barbara



UNDER 15 ELITE

AICS JUNIOR BASKET FORLI – GAETANO SCIREA 78-43 (22-9, 42-19, 62-32)

AICS - Gardini 7, Celli 14, Mercuri M. 6, Bertozzi 6, Scozzoli 8, Bartolini 7, Mercuri F., Guardigli 12, Stanghellini 6, Sansoni 10, Bonoli 2. All.: Sanzani.

UNDER 14 REGIONALE

CESENA-BASKERS 50-57 (17-18; 26-33; 40-41)

BASKERS - Coralli, Bacchi 5, Olivucci 3, Zauli 2, Garavini 9, Gardini 4, Versitano 6, Gordini 4, Preda 8, Padovano, Bolognesi 4, Ricci 12. All. Vandelli.