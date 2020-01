Basket giovanile, i risultati della OneTeam: Under 14 Gold ok a Ferrara, l'Under 13 Gold si riscatta contro Rimini

Settimana col sorriso per i ragazzi della OneTeam. Trasferta ferrarese che inizia nel migliore dei modi per i ragazzi dell'Under 14 Gold, che grazie alla difesa aggressiva riescono subito a costruire un divario di 10 punti alla fine del primo parziale. I padroni di casa, aggrappandosi alle proprie individualità e ai rimbalzi offensivi, provano a rimanere in partita ma il divario continua ad allargarsi per la maggior intensità su entrambi i lati del campo dei forlivesi. Nel secondo tempo, nonostante qualche acciacco fisico che costringe in panchina alcuni giocatori, OneTeam continua a macinare gioco e si impone per 71-25 sui padroni di casa.

Prima partita del 2020 anche per l’Under13 che affronta la forte e ancora imbattuta BSL San Lazzaro. Nel primo quarto le due squadre partono in controllo, e questo favorisce Forlì che alla fine conduce di 1 punto, 12 a 13. Nel secondo quarto i ragazzi di San Lazzaro di Savena iniziano ad aumentare l’intensità, ma Forlì è brava a tenere il passo e all’intervallo il punteggio dice 33-32 per la BSL. Al rientro dalla pausa lunga San Lazzaro aumenta ancora l’intensità, questa volta Forlì accusa un po' il colpo ma non accenna ad arrendersi e chiude il terzo periodo sotto di 12 lunghezze. Nell’ultima frazione di gioco San Lazzaro prende in mano definitivamente la partita e Forlì non riesce più a tenere il passo concedendo qualche contropiede ai locali.

Il riscatto è arrivato ai danni dell Ibr di Rimini. Forlì parte subito aggressiva, ma Rimini è brava a non farsi intimorire e riesce a trovare la via del canestro con continuità. Nella seconda frazione di gioco però la difesa aggressiva di Forlì aumenta, e questo porta palloni recuperati, contropiede e pochi canestri subiti che portano all’intervallo i ragazzi forlivesi in vantaggio di 9 lunghezze. Alla ripresa, Forlì continua con la difesa aggressiva, ma questa volta Rimini non riesce più a contenere i padroni di casa che alla fine del terzo periodo conducono di 25 punti. L’ultima frazione di gioco è tutta a favore di Forlì che non solo concede 1 solo punto agli ospiti, ma trova facilmente la via del canestro grazie a contropiedi veloci ed ad una ottima intesa fra i compagni.

Tabellino

Under 14 Gold

Scuola Basket Ferrara - One Team Basket Forlì 25-71 (7-16,10-31,15-48)

OneTeam Basket Forlì: Bergantini, Bassi, Mustapha 6, Poni, Marini 7, Scalera 6, Rosi 6, Pinza 14, Mazzoni 4, Balistrieri 4, Lombini 14, Guardigli 10.

All. Nanni Vice. Bombardi.

Under 13 Gold

BSL San Lazzaro - OneTeam Basket Forlì 79-59 (12-13; 33-32; 57-49)

OneTeam Basket Forlì: Berlati, Saragoni, Bergantini 5, Ercolani 29, Bassi 5, Accorsi 4, Lolli, Rambelli, Coralli 4, Zoli, Perrotta, Moustapha 12.

All: Gandolfi.

Under 13 Gold

OneTeam Basket Forlì - IBR Rimini 86-37 (19-19; 36-28; 61-36)

OneTeam Basket Forlì: Lecci, Berlati 2, Saragoni 10, Bergantini 12, Ercolani 20, Bassi, Accorsi 6, Lolli 13, Rambelli 2, Spagnoli, Coralli 2, Moustapha 19.

All: Gandolfi. Ass: Minghetti, Nanni, Mazzotti.