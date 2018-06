Basket giovanile, i Tigers centrano la finale del campionato regionale Under 20

Per il secondo anno consecutivo la finale del campionato regionale under 20 si colora di arancionero con i Tigers che, dopo la splendida cavalcata nel girone di qualificazione, possono tentare di bissare il successo della scorsa stagione. Se il cammino durante la stagione è apparso più che in discesa per la compagine allenata da coach Villani, la semifinale contro il Basket Village Granarolo ha regalato momenti di apprensione. La sconfitta, seppure di appena 2 punti, patita in gara 1 infatti, poteva minare le certezze arancionere sulle quali il duo Villani – Lapenta ha costruito una stagione memorabile. Così però non è stato ed i Tigers, nella partita casalinga di domenica 3 giugno alla Cava, hanno ribaltato il risultato con un perentorio 67 – 50. Per la finale restano da definire il campo, rigorosamente neutro per regolamento, e soprattutto l’avversario con il Junior Basket Ca’Ossi chiamato a difendere l’esiguo vantaggio di 3 punti dopo il 64 – 61 maturato in casa contro Scandiano. Nella tarda serata di giovedì i Tigers conosceranno il nome dell’avversario contro il quale dovranno difendere il titolo di campione regionale in carica.