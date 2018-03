Basket giovanile, il OneTeam ko nella finale del "Memorial Tramontin

E' mancata solo la ciliegina sulla torta, vale a dire la vittoria finale, alla formazione 2002 di OneTeam che, nella settima edizione del prestigioso torneo internazionale "Memorial Tramontin", è stata sconfitta solamente dai fortissimi parietà dell'Olimpia Lubjana. Per i ragazzi di coach Giuseppe Barbara quello disputato a Muggia - il comune posto più a sud nel Friuli Venezia Giulia a poca distanza da Trieste - è stato un torneo non certo avaro di soddisfazioni. Infatti Fabiani e compagni hanno vinto il proprio girone a quattro sconfiggendo nella prima giornata i padroni di casa della Pallacanestro Trieste 56-53, poi il Napoli Basket 82-66 e venerdì una selezione croata 59-44. Arrivati primi hanno disputato la finale 1°-2° posto contro la vincente dell'altro gruppo, l'Olimpia Lubjana emersa dal girone che comprendeva anche Pallacanestro Roma, Pallacanestro Gorizia e Bassano.

La finale contro i più alti, fisici e tecnici giocatori sloveni è stata equilibrata fino a metà del terzo quarto quando l'Olimpija ha piazzato un break di 11-4 che dal vantaggio 60-55 l'ha portata a +12 sul 71-59. Comunque prova eccellente dei ragazzi di OneTeam che, oltre ad aver sconfitto due formazioni in testa nei rispettivi raggruppamenti come Trieste e Napoli, ha dato filo da torcere ai fortissimi sloveni.

OLIMPIA LUBJANA- ONETEAM BASKET FORLI' 73-66 (22-20, 43-37, 55-51)

ONETEAM - Torelli 19, Fabiani 12, Squarcia 11, Flan 10, Creta 6, Ciadini 5, Prandini 3, Mistral, Gaspari, Adamo, Landi, Syla. All.:Barbara