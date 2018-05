Basket giovanile, il OneTeam Under 16 alle finali nazionali

Dopo quella Under15, anche la formazione Under16 di OneTeam Basket Forlì si è qualificata per le finali nazionali di categoria che si disputeranno dal 18 al 24 giugno a Bassano del Grappa. Un risultato storico per il club forlivese: infatti mai nessuno nella storia del basket cittadino nello stesso anno aveva portato due squadre a due finali nazionali. OneTeam è stata la prima a riuscirci.

I ragazzi di coach Giuseppe Barbara sono riusciti a centrare il secondo posto nell'Interzona di San Vincenzo per differenza canestri. Infatti nonostante una grande prestazione, è arrivata la sconfitta 71-58 contro la Pallacanestro Cantù, formazione di livello superiore. Ma nella seconda gara della giornata il CUS Bari ha sconfitto a sorpresa il Ponte Vecchio Perugia 86-65. Risultato questo che, in virtù della classifica avulsa, ha promosso OneTeam come seconda davanti a pugliesi ed umbri. Per i ragazzi del 2002 si tratta della seconda finale nazionale consecutiva dopo quella di Porto San Giorgio del 2017.

Ma quella contro Cantù, rivale affrontata dallo stesso gruppo un anno fa a Porto San Giorgio in un incontro chiuso con un eloquente +25 per i brianzoli, è stata una gara da ricordare. Sotto di 23 (33-10 nel secondo quarto) contro rivali fortissimi, i ragazzi forlivesi hanno disputato una gara di grande valore risalendo fino al -4 e palla in mano sul 58-54 a metà dell'ultimo periodo. Poi i brianzoli hanno vinto con merito ma il confronto ed il miglioramento dei ragazzi del 2002 di OneTeam rispetto alla gara di un anno fa sono stati evidenti e particolarmente confortanti.