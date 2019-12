Basket giovanile, l'Under 14 dell'OneTeam al 22esimo Memorial Andrea Zanatta

I ragazzi di coach Nanni giocheranno infatti in questi giorni il “22esimo Memorial Andrea Zanatta”, che si giocherà da venerdì a tra lunedì Treviso e Mestre. Si tratta di uno dei più importati appuntamenti a livello nazionale per la categoria U14, che coinvolgerà 16 squadre. I ragazzi mercuriali se la vedranno con alcune delle migliori formazioni italiane, già a partire dal girone di qualificazione che li vedrà affrontare Olimpia Milano (prima in Lombardia), PMS Moncalieri (prima in Piemonte) e DBS Roma, tra le prime in classifica nel Lazio). I ragazzi esordiranno domani contro l’AJ Milano (ore 11.00), ed in base al risultato ottenuto conosceranno la loro sfidante. Sabato si giocheranno i quarti, domenica le semifinali e lunedì le finali. Tutti i ragazzi saranno poi ospiti della Reyer Venezia e domenica ssisteranno alla partita casalinga dei Campioni d’Italia contro Pesaro!