Basket giovanile, l'Under 15 Elite della Pallacanestro Forlì 2.015 si qualifica ai Regionali

L'Under 15 Elite (nati nel 2003) della Pallacanestro Forlì 2.015 approda alla fase finale del campionato Regionale, qualificandosi per i playoff al termine di un girone di ritorno travolgente caratterizzato da un costante miglioramento tecnico, individuale e di squadra. Il risultato è frutto di una programmazione triennale che già nella scorsa stagione sportiva aveva regalato grandi soddisfazioni culminate con il titolo Regionale nella categoria Under 14. Coach Giampaolo Minghetti commenta così l'obiettivo raggiunto: "Ringrazio tutti i ragazzi della squadra, nessuno escluso, per quello che riescono a dare anche nei momenti difficili. Non hanno mai mollato. E' un gruppo di ragazzi unici e tutti, sia chi gioca tanto sia chi gioca meno, danno un apporto fondamentale per il miglioramento tecnico del gruppo. Sono davvero fiero di loro".