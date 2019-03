Basket giovanile, l'Under16 Eccellenza della OneTeam da seconda alla seconda fase

Bel risultato per la formazione Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 che partecipa al campionato di Eccellenza. Con un bilancio finale di 16 vittorie e 2 sconfitte (entrambe contro la corazzata Virtus Bologna) i ragazzi allenati da Giuseppe Barbara si sono qualificati come secondi alla fase successiva, un girone a sei squadre da cui emergeranno le formazioni che parteciperanno alle finali nazionali in programma in una località ancora da definire dal 16 al 22 giugno.

In questo secondo raggruppamento OneTeam affronterà Pontevecchio (già nel suo girone nella prima fase appena terminata), la fortissima Reyer Venezia, la Novipiù Campus Piemonte, una fra Libertas Padova e Libertas Mestre ed una fra Pallacanestro Cantù e Bernareggio. Calendario ancora da compilare ma l'inizio è previsto nel fine settimana del 23-24 marzo.

I forlivesi però per arrivare secondi hanno dovuto vivere un fine settimana piuttosto intenso. Infatti venerdì sera hanno sconfitto il Basket Fidenza 68-46 in un recupero di campionato, poi domenica matina - quindi meno di 48 ore più tardi - sono andati a San Lazzaro a giocarsi il secondo posto. Ma il tutto è stato complicato dall'infortunio alla caviglia subito giovedì durante una partita del campionato Under18 da parte di Nicolò Creta , uno dei punti di forza della squadra, che infatti venerdì contro Fidenza è stato tenuto a riposo.

I forlivesi a San Lazzaro avevano a disposizione due risultati: o la vittoria, oppure la sconfitta entro i 18 punti di margine. Ma senza Creta entrambi gli obiettivi sembravano non facilmente raggiungibili. Ma qui è entrato in ballo Simone Bonvini, uno dei fisioterapisti dell'Unieuro che ha lavorato ed ha trattato la caviglia di Creta mettendolo in condizione di scendere in campo contro i bolognesi, seppure solo per due quarti. E così la squadra forlivese, pur con Creta ed anche Bertini a mezzo servizio, ha vinto 76-48 arrivando seconda nel girone con San Lazzaro che è arrivata terza grazie ad una prova corale visto che ha mandato a segno 11 giocatori su 12. A parte i soliti Creta e Zambianchi, fra tutti i bravissimi ragazzi di coach Barbara, merita una citazione Paolo Bandini che ha lottato anche ha rimbalzo ed ha recuperato ben 10 palloni.

ONETEAM-BASKET FIDENZA 68-46 (29-7, 43-19, 58-31)

ONETEAM - Serra 2, Zambianchi 12, Bandini 2, Mistral 8, Creta n.e. Bertini 2, Gardini 5, Sampieri 2, Baroncini 13, Scarpellini 9, Monticelli 11, Dini 2. All.: Barbara

BSL SAN LAZZARO-ONETEAM 48-76 (15-23, 30-38, 38-60)

ONETEAM - Serra 2, Zambianchi 18, Bandini 4, Mistral 4, Creta 18, Bertini 2, Gardini, Baroncini 5, Sansoni 3, Scarpellini 6, Monticelli 5, Dini 9. All.: Barbara

UNDER16 SILVER KO

Sconfitta invece la formazione Under16 OneTeam partecipante al campionato Silver. I ragazzi di coach Rod Griffin hanno perso 41-57 in casa contro la Pallacanestro Titano nonostante un Gardini da 16 punti, 12 rimbalzi, 5 recuperi e 2 stoppate.