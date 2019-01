Basket giovanile, l'Under18 è un rullo compressore: 14esima vittoria di fila

Continua imperterrito il cammino della squadra Under18 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 partecipante al campionato Gold. I ragazzi di coach Barbara hanno superato la Libertas Green, vincendo in trasferta 40-74 e portando così a casa la 14esima affermazione consecutiva che conferma l'imbattibilità della squadra di Fabiani, Flan e compagni. Gara in equilibrio solo nei primi due quarti, poi OneTeam ha preso il largo nel terzo quarto e dilagato nell'ultimo parziale.

UNDER16 ECCELLENZA - Due partite in 48 ore, la trasferta di sabato 26 a Codogno contro Piacenza e poi la gara in casa di lunedì 28 contro la Virtus Bologna, il big-match del girone fra prima e seconda. I ragazzi di OneTeam impegnati nel campionato Under16 di Eccellenza, hanno vinto 42-50 contro Piacenza, mentre sono stati sconfitti dai bolognesi in casa 76-85. A Codogno i romagnoli hanno portato a casa, soffrendo, una partita nella quale hanno tirato con percentuali pessime: 3-13 ai liberi, 7-31 da tre, 9-26 da sotto. Contro i bianconeri, invece, hanno pagato un pessimo inizio - 2-13 al 6' - da cui poi si sono ripresi andando anche avanti sul 30-29 a 2'07'' dalla fine del secondo quarto. Ma qui un parziale di 10-0 degli ospiti ha portato la Virtus all'intervallo lungo avanti 30-39. Nella seconda metà i forlivesi, pur restando sempre sotto nel punteggio anche se con margini più che rimediabili, non hanno mai mollato, ma nulla hanno potuto di fronte alla forza della squadra bolognese - eccellente prova del suo centro Barbieri, m 2.12 - che avanti di 4 dopo 30', hanno scavato il solco decisivo all'inizio del quarto periodo tre bombe quasi di fila. Ora, posticipata all'1 marzo la gara valida per la 4ª giornata di ritorno contro Fidenza, la squadra Under16 Eccellenza tornerà in campo venerdì 8 febbraio alle 19 affrontando in casa il Basket Santarcangelo nella 6ª giornata di ritorno.

UNDER15 GOLD - Il girone di ritorno si apre con una bella vittoria della squadra di OneTeam-Pallacanestro 2.015, che dopo il passo falso nel big match del turno precedente con Faenza Basket Project, ritrova concentrazione, intensità e punti e batte il Basket Riccione. I forlivesi conducono sin dall'inizio e all'intervallo lungo sono già avanti di 16 punti. Coach Tumidei chiede grande intensità difensiva ai suoi ragazzi e loro rispondono con ben 27 palle recuperate. Migliori anche le percentuali al tiro (cinque forlivesi in doppia cifra) rispetto alla gara contro Faenza che permettono ai forlivesi di chiudere la partita toccando quota 100.

UNDER16 SILVER - Sconfitta invece la squadra Under16 Silver di OneTeam che perde il derby contro la Libertas Green.

Tutti i tabellini

UNDER 18

LIBERTAS GREEN - ONETEAM 40-74 (14-18, 33-41, 37-58)

ONETEAM - Zambianchi 7, Mistral 2, Torelli 4, Adamo 2, D'Angelo, Gorini 10, Flan 15, Rinaldini, Syla 4, Squarcia 8, Fabiani 11, Gaspari 11. All.: Barbara

UNDER15 GOLD

ONETEAM-BASKET RICCIONE 100-81 (24-18, 52-38, 74-60)

ONETEAM - Maltoni 17, Martinelli 6, Bandini 18, Bellini 8, Ghetti 2, Mercuri, Bondi 16, Guaglione 13, Bassi 11, Coralli 5, Rondoni 4, Guardigli. All.: Tumidei

UNDER16 SILVER

LIBERTAS GREEN - ONETEAM 69-59

ONETEAM - Bonoli 2, Tassinari 6, Monti 8, Casamenti 4, Paggetti 5, Donati n.e. Boscherini, Persiani n.e. Lombardi, Maccora n.e. Gardini 14, Brighi 5, Palmieri n.e. Perugini 15. All.: Griffin

UNDER16 ECCELLENZA

PIACENZA CLUB-ONETEAM 42-50 (10-15, 22-27, 32-38)

ONETEAM - Zambianchi 14, Creta 12, Baroncini 9, Scarpellini 7, Mistral 4, Dini 2, Monticelli 2, Bandini, Serra, Sampieri, Gardini. Maltoni n.e. All.: Barbara

ONETEAM-VIRTUS BOLOGNA 76-85 (12-19, 30-39, 51-55)

ONETEAM - Zambianchi 28, Creta 17, Mistral 15, Baroncini 13, Sampieri 2, Bandini 1, Scarpellini, Monticelli, Dini. Serra n.e. Maltoni n.e. Bardini n.e. All.: Barbara