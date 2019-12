Basket giovanile, la promessa Giulio Zambianchi giocherà la "Ibsa Next Gen Cup"

Giulio Zambianchi, atleta del 2003 che milita nell'Under 18 Gold della Pallacanestro Forlì 2.015, è stato invitato dalla Virtus Bologna per disputare la “Ibsa Next Gen Cup”, l’importante torneo giovanile nazionale che coinvolge tutte le selezioni U18 delle Società che disputano il campionato di Serie A. La Pallacanestro 2.015, ritenendola un’ottima opportunità di crescita per il ragazzo, ha accolto l’invito della Virtus Bologna. La prima fase del torneo si giocherà nel nuovo impianto “Virtus Segafredo Arena” di Bologna.