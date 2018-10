Basket giovanile, le sfide dell'OneTeam: bene l'Under18, ko gli Under 16

Con il mese di ottobre sono partiti anche i campionati giovanili che vedono le formazioni OneTeam-Pallacanestro 2.015 (dopo l'accordo estivo fra le due società) ai nastri di partenza rispettivamente dei tornei Under 18 Elite, Under 16 Eccellenza ed Under 15 Elite. Nell'esordio, brutta sconfitta per la squadra Under 16 che ha perso nettamente a Bologna contro la forte Virtus 82-51. A parziale scusante per il pesante ko va sottolineato che i forlivesi si sono presentati nel capoluogo privi di Mistral, con Dini infortunato e non entrato e con Creta che si è fatto male alla fine del secondo quarto e non è più rientrato. Se a questo aggiungiamo la brutta giornata di Zambianchi e le 21 palle perse dei forlivesi, la dura sconfitta è stata quasi una logica conseguenza. Positivo invece l'esordio ed anche la seconda gara della formazione Under 18 Elite che ha prima sconfitto Faenza 79-42 e nella seconda giornata ha agevolmente superato in trasferta la Polisportiva Stella di Rimini 85-36 con un Fabiani da 32 punti.

VIRTUS BOLOGNA-ONETEAM 82-51 (18-9, 38-27, 55-42)

ONETEAM - Serra 1, Zambianchi 6, Maltoni, Bandini 3, Creta 12, Bertini 6, Gardini N.E. Sampieri 7, Baronicini 12, Monticelli 2, Scarpellini 2, Dini N.E. All.: Barbara

ONETEAM-FAENZA 79-42 (19-10, 46-13, 61-31)

ONETEAM - Zambianchi 10, Creta 4, Torelli 14, Adamo 4, D'Angelo, Monticelli, Flan 19, Rinaldini 3, Syla, Squarcia 4, Fabiani 14, Gaspari 7. All.: Barbara

POLISPORTIVA STELLA RIMINI-ONETEAM 36-85 (5-27, 14-49, 22-67)

ONETEAM - Zambianchi 11, Torelli 8, Adamo, D'Angelo, Monticelli 4, Flan 8, Rinaldini, Syla 4, Squarcia 9, Fabiani 32, Gaspari 9. All.: Barbara