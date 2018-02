Basket giovanile, OneTeam: a Forlì il raduno provinciale dei 2005

Il OneTeam Basket Forlì ha ospitato il raduno provinciale dell'annata 2005, organizzato dalla Federazione, tra le Società di Forli e Cesena. 23 ragazzi del 2005, scelti dalle varie società della provincia, hanno partecipato ad un allenamento gestito dagli allenatori Richard Lelli (OneTeam Forli), Paolo Ruggeri (Basket Cesena) ed Emiliano Solfrizzi (Scirea Bertinoro), due dei quali facenti parte del gruppo OneTeam. Su 23 ragazzi di questo raduno, 7 sono della squadra Under13 Elite OneTeam e altri 5 fanno parte di Società del gruppo OneTeam (4 Aics e 1 Scirea Bertinoro) sintomo del buon lavoro svolto in palestra dai nostri gruppi. Questo allenamento é servito ad avere una panoramica sul livello dell'annata 2005 in provincia, e proseguirà tra circa un mese, con un altro allenamento interprovinciale. In campo si sono viste buone cose e soprattutto un buon atteggiamento da parte dei ragazzi, desiderosi di imparare e di confrontarsi anche con ragazzi di altre società.

Uno sguardo al tabellino

UNDER 16 ECCELLENZA - Bella vittoria della squadra di coach Barbara, che ha sconfitto la forte Imola, prendendo il largo con un ultimo quarto esaltante.

ONETEAM-INTERNATIONAL BASKET IMOLA 70-50 (18-20, 33-35, 45-44)

ONETEAM – Zambianchi 17, Mistral, Creta 3, Torelli 7, Adamo, Ciadini, Prandini 8, Flan 9, Syla N.E. Squarcia 8, Fabiani 12, Prandini 6. All.: Barbara

UNDER 15 ELITE, AICS VINCE FACILE CONTRO LO SCIREA - Dopo quattro travagliate settimane - addio a Gardini Nicola e Borghesi passati in eccellenza, arrivo di Stanghellini e Biffi, 2 rinvii e un'unica partita giocata (e sonora sconfitta ad Argenta) - la squadra torna in campo e batte il Gaetano Scirea, ultimo in classifica, ma compagine di buon valore. Il miglior Celli della stagione, Ilinca, Scozzoli e il positivo esordio di Stanghellini imprimono subito il giusto ritmo e il divario è subito ampio. Buona prestazione di tutti i ragazzi, in vista del prossimo durissimo match: domenica derby con la Pallacanestro 2.015 alle 11 al Ginnasio.

GAETANO SCIREA- AICS JUNIOR BASKET 31-78 (7-24, 11-39, 22-55)

AICS - Gardini 7, Celli 13, Mercuri M 6, Bertozzi 2, Scozzoli 11, Bartolini 2, Mercuri F 0, Cucchi 4, Stanghellini 4, Ilinca 24, Sansoni 3, Bonoli 2. All.: Sanzani

UNDER 14 REGIONALE - Inizia bene il girone di ritorno per i Baskers che battono tra le mura amiche Cesenatico, vendicando la sconfitta dell’andata.

Partita tra alti e bassi per i nostri che, dopo i primi 5 minuti di equilibrio, vede i rossi di casa prendere circa 10 lunghezze di vantaggio, distacco che manterranno fino alla sirena finale. I ragazzi di coach Vandelli faticano comunque più del dovuto, complice qualche amnesia offensiva e difensiva, anche grazie alla buona prestazione degli ospiti, ben allenati da coach Montanari.

BASKERS-CESENATICO 68-53 ((19-7, 31-23, 48-34)

BASKERS - Monti, Coralli 12, Bacchi 9, Olivucci, Garavini 2, Gardini 8, Versitano 6, Gordini 6, Lombi 2, Preda 9, Bolognesi 2, Ricci 12. All. Vandelli.

UNDER 14 ELITE, DUE SCONFITTE - Dopo aver battuto 79-36 la Ginnastica Fortitudo nell'ultima giornata del girone d'andata della prima fase, la squadra Under 14 Elite di OneTeam perde due gare consecutive, la prima in casa alla fine contro Insegnare Basket Rimini e la seconda, a sorpresa, a Cesenatico contro la squadra della Polisportiva locale dopo essere stata a lungo avanti.

ONETEAM- INSEGNARE BASKET RIMINI 71-74 (14-17, 36-38, 54-51)

ONETEAM – Maltoni 16, Bandini 19, Martinelli, Ghetti 5, Bellini 12, Evangelisti, Barzanti 2, Guaglione 2, Bassi 3, Spagnoli 5, Bondi 7. All.: Santarelli

POLISPORTIVA CESENATICO-ONETEAM 57-52 (14-18, 24-29, 40-43)

ONETEAM – Rondoni, Maltoni 8, Bandini 4, Martinelli 2, Ghetti 7, Gigliotti 2, Bacchilega, Barzanti 3, Guaglione 6, Bassi 12, Spagnoli 6, Guardigli 2. All.: Santarelli