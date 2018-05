Basket giovanile, OneTeam: 3 ragazzi del 2005 convocati al Trofeo delle Province

Giulio Caramella, Achille Lazzari e Francesco Righi, tre componenti della squadra OneTeam del 2005 allenata da Richard Lelli, sono stati convocati nella Selezione Romagna che sabato e domenica scenderà in campo per il Trofeo delle Province 2018 a Baricella in provincia di Bologna. La selezione Romagna sabato alle 17.30 affronterà la selezione Parma-Piacenza, mentre nell'altra sfida saranno di fronte le due rappresentative di Bologna/Ferrara contro quella di Modena/Reggio Emilia. Domenica alle 10 ci sarà la finale 3°-4° posto fra le perdenti ed alle 17.30 la finale 1°-2° posto.