Basket giovanile, per i ragazzi Under 16 della OneTeam due vittorie in tre giorni

Due vittorie in tre giorni, due vittorie fondamentali che oggi vedono la squadra Under16 di OneTeam-Pallacanestro 2.015, destinata, a meno di passi falsi, a finire entro le prime tre posizioni della seconda fase del campionato di Eccellenza. Infatti i forlivesi, reduci da due vittorie consecutive a Cantù e a Vado Ligure, venerdì hanno sconfitto in casa la Virtus Padova 74-57 (Creta 20, Zambianchi 15, Baroncini 11) nella quarta giornata d'andata, mentre lunedì nell'anticipo della terza di ritorno, hanno superato Vado Ligure 66-54 con grandi prove di Mistral (21), Baroncini (16), Zambianchi (difesa, rimbalzi e grinta da vendere) ed un Creta (11 e 18 rimbalzi) sceso in campo grazie agli antidolorifici per un problema alla pianta del piede.

Ora con questa vittoria e con il 2-0 contro i liguri, i ragazzi di coach Barbara possono dire di avere quasi in mano uno dei primi tre posti: a dire il vero o il secondo o il terzo visto che con ogni probabilità arriverà prima l'Umana Reyer Venezia. La OneTeam affronterà sabato 27 Pontevecchio a Bologna, poi martedì 30 andrà a Venezia, mentre sabato 4 maggio, a meno di cadute impreviste, dovrebbe giocarsi il secondo posto nel girone ospitando Cantù. Mentre la prima di ogni raggruppamento è direttamente qualificata alle finali nazionali di Taranto, la seconda spareggerà contro la vincente del girone Sicilia-Sardegna, mentre la terza affronterà in gara unica la seconda del girone C Marche-Umbria-Toscana.

Under 15

Chiude molto bene la prima fase del campionato Gold la formazione Under15 di OneTeam-Pallacanestro 2.015 che vince l'ultima gara a Bologna, 66-49 contro la Stars e termina al primo posto dopo una prima fase caratterizzata da 20 vittorie e da 2 sconfitte. Ora dopo una settimana di pausa, inizierà la seconda fase. Sconfitta invece in quel di San Marino la squadra Under16 di OneTeam partecipante al campionato Silver. I ragazzi di coach Rod Griffin (Monti 26, Gardini 16, Perugini e Paggetti 11) sono usciti sconfitti ma a testa alta 79-72.