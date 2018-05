Basket giovanile, playoff Under 14: Baskers ko contro Faenza in Gara 1

Dopo la fine della stagione regolare i Baskers scendono in campo per il primo turno playoff contro Project Faenza primi nel loro girone. Partita subito in salita, dove la maggiore fisicità ed esperienza degli ospiti si contrappone alla paura di sbagliare dei galletti. Ne vengono fuori numerose palle perse (alla fine ben 40) e difficoltà nel trovare tiri facili. Ne approfittano gli ospiti che volano a metà secondo quarto sul +18. Da lì si accende la scintilla e 5' ottimi dei padroni di casa, ricuciono il divario fino a meno 9 a pochi secondi dalla fine della prima metà ma complici altre sciocchezze regalano punti facili ai faentini che assieme al parziale di 6-0 di inizio secondo tempo riportano il divario a +20 che di fatto chiude la gara. Ora venerdì si gioca gara2 dove per il passaggio del turno occorrerà ribaltare il -20 finale, impresa ardua che comunque non cancella la crescita costante di tutti i ragazzi nel corso della stagione.

BASKERS-PROJECT FAENZA 43-63 (5-14; 22-36; 31-49)

BASKERS: Monti, Coralli 12, Bacchi 2, Olivucci 3, Garavini 4, Gardini, Versitano 2, Gordini 2, Preda 4, Padovano 2, Bolognesi 4, Ricci 4. All. Vandelli.