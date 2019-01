Basket giovanile, riprendono i campionati delle squadre OneTeam: risultati positivi

Dopo la pausa natalizia, sono ripresi i campionati di basket giovanili con le squadre targate OneTeam-Pallacanestro 2.015 sempre protagoniste e, quasi sempre, vincenti. La formazione Under18 partecipante al campionato Gold ha ribadito la sua mbattibilità dall'inizio del torneo vincendo la 12ª gara di fila sconfiggendo 68-45 (18-9, 34-19, 54-30) la Stella Rimini. Flan con 17 punti, Fabiani e Torelli con 12 i migliori realizzatori fra i ragazzi di coach Giuseppe Barbara.

Nel campionato Under16 di Eccellenza prosegue la marcia della squadra forlivese che, dopo aver perso nella prima giornata a Bologna contro la Virtus, non ha più perso ed è arrivata all'11ª successo di fila. Il primo dopo la ripresa è stato quello contro la Fortitudo Bologna superata 68-57 (17-15, 38-26, 48-43). Zambianchi a quota 21 punti, Creta a 16 e Dini con 11 i migliori marcatori della squadra di Barbara.

Nono successo consecutivo ed imbattibilità confermata anche per la compagine Under15 partecipante al campionato Gold che ha vinto in trasferta contro la Scuola Basket Ferrara 38-80 (11-10, 22-29, 32-57), nonostante le importanti assenze di giocatori importanti come Bandini, Maltoni e Spagnoli. In particolare evidenza fra i ragazzi di coach Tumidei, Bondi autore di 17 punti (più 4 recuperi), Bellini che ne ha segnati 12 e Guaglione che ha recuperato ben 6 palloni.

Sconfitta a Cattolica contro lo Sporting Club, invece, per il gruppo Under16 che partecipa al campionato Silver. I ragazzi di coach Griffin sono stati sconfitti 64-46. In evidenza Perugini autore di 20 punti.