Basket giovanile, Tommaso Pinza con la selezione emiliana romagnola alla LudecCup2019

Tommaso Pinza è stato convocato dalla Rappresentativa dell’Emilia Romagna per disputare la LudecCup2019, che si terrà a Porcari, in provincia di Lucca, da venerdì a domenica. Il torneo, che vedrà sei tra le rappresentative delle regioni più importanti affrontarsi nei tre giorni, è uno dei più prestigiosi a livello nazionale per gli U14, e lo scorso anno venne vinto proprio dalla selezione dell’Emilia Romagna. Oltre a Tommaso è stato convocato tra gli atleti a disposizione anche Alessandro Giosa, e i ragazzi saranno a disposizione della responsabile Valeria Giovati.