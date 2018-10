Basket giovanile, tris di successi per le tre formazioni OneTeam

Bel tris di successi per le tre formazioni OneTeam - che giocano con la denominazione Pallacanestro 2.015 in virtù dell'accordo estivo fra le due società - rispettivamente nei campionati Under 18 Gold, Under 16 di Eccellenza ed Under 15 Gold. Nella terza giornata del torneo Under 18 la squadra allenata da Giuseppe Barbara ha sconfitto nel derby cittadino fra le due formazioni ancora imbattute la Libertas Green guidata da Marino Mambelli per 102-55 (24-16, 50-29, 83-46). Una gara che fin dalle prime battute è stata dominata da Fabiani e compagni che hanno mandato quattro uomini in doppia cifra (Fabiani 29, Flan 13, Zambianchi e Syla a 12) più Gorini a quota 9 e Torelli e Gaspari a 8. Agevole anche il successo della compagnine Under 16 nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. Creta e compagni hanno sconfitto in trasferta la Vis Ferrara 47-67 (10-17, 24-32, 36-53) tornando alla vittoria dopo la sconfitta d'esordio a Bologna in casa della Virtus. Ai nastri di partenza invece il torneo Under 15 Gold con i ragazzi allenati da coach Tumidei che hanno iniziato molto bene vincendo a Riccione 80-87. Pur privi del playmaker titolare Bandini e di giocatori importanti quali Guardigli, Bondi, Cimatti e Mercuri, i forlivesi hanno portato a casa i due punti grazie ai 26 punti di Maltoni, miglior realizzatore, ai 18 di Bassi, ai 12 di Gauglione ed ai 10 di Spagnoli: "Abbiamo disputato un ottimo match per 30 minuti, fatto di intensità e ottime manovre offensive - 54-72 al 30' -. Poi nell'ultimo quarto qualcosa si è inceppato, Riccione ha recuperato, noi ci siamo disuniti ma siamo riusciti comunque a portare a casa la partita. La strada che ci porta ad essere squadra è ancora lunga, ma lavoriamo quotidianamente per diventarlo", ha commentato coach Tumidei.