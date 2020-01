Basket giovanile, un inizio di 2020 con tante soddisfazioni per le giovani promesse

Prima giornata del 2020 per le squadre del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 2.015. Vittoria importante per l'Under 18 Gold contro Riccione, che consente ai ragazzi forlivesi di agganciare il treno play off. Prima parte di match decisamente sottotono per energia e difesa, ed è solo grazie ad una buona verve offensiva che Forlì rimane attaccata al match. Nel terzo quarto Forlì esce dagli spogliatoi con un’intensità differente, chiude le maglie difensive, e grazie ad un paio di conclusioni in campo aperto si riporta a stretto contatto (50-54). È l’ultimo periodo il capolavoro dei ragazzi forlivesi, visto che alla solidità difensiva, si aggiungono buone conclusioni anche pesanti che scavano il break decisivo. Complessivamente una buona prestazione corale dove ogni giocatore ha portato il mattoncino alla causa.

Bene l'Under 18 Silver, vittoriosa contro il Gaetano Scirea. La partita inizia con entrambe le squadre che faticano a carburare, ma a metà primo quarto Forlì inizia a prendere il largo, gli avversari non riescono a tenere il passo e chiudono la prima frazione in svantaggio di 11 lunghezze. Nel secondo quarto Forlì inizia ad alzare l’intensità difensiva e ciò si vede nello scarto fra le due squadre, che vede all’intervallo l’Unieuro in vantaggio di 15 punti. Il secondo tempo è tutto a favore di Forlì, che doma gli avversari su ambo i lati del campo concedendo solo 4 punti nel terzo periodo. L’ultimo periodo è sulla falsa riga dei precedenti, con Forlì che riesce a far segnare tutti i giocatori a referto.

Sconfitta per l'Under 16 Eccellenza contro l'Academy Faenza. Partono bene gli ospiti che si portano sul 5 a 7 dopo i primi 5 minuti di gioco. Fidenza però risponde e chiude il primo quarto in vantaggio 19 a 12. Inizio secondo periodo ancora in sostanziale equilibrio, che vede il punteggio di 25 a 22 al minuto 15, ma nella seconda parte Fidenza trova maggiormente la via del canestro specialmente con i suoi lunghi, e si va all’intervallo lungo sul 39 a 29. Terza frazione che vede i romagnoli con le polveri bagnate e subire nettamente la fisicità dei locali: si va così sul 55 a 38 di fine periodo. Nell’ultima frazione Forlì prova a reagire e vince di un punto il parziale del periodo (13 a 14) ma non basta per recuperare, e la partita si chiude sul 68 a 52 per i locali.

Bene l'Under 16 Gold contro Ferrara. Partenza subito lanciatissima per la Pallacanestro 2.015, che con un gran primo quarto mette 19 punti di vantaggio a tabellone, concedendo solo tiri forzati agli avversari. La prestazione solida continua fino all’intervallo lungo, la palla si muove bene in attacco, i rimbalzi offensivi e gli scarichi da penetrazione permettono ai biancorossi di mantenere il vantaggio sostanzialmente invariato. Il terzo periodo segue lo stesso copione, con la differenza che i ragazzi di Ferrara entrano in partita progressivamente, soprattutto dal punto di vista dell’agonismo. Questo si manifesta chiaramente ad inizio quarto quarto: e nel giro di 2 minuti si trovano sotto la doppia cifra, e dopo 5 raggiungono la parità con Forlì che smarrisce la sua aggressività in difesa e rimane ferma in attacco. Dopo il pareggio però la giocata chiave: sul 66 pari, rimbalzo su tiro libero di Guaglione e lancio lungo per Bondi che segna e subisce il fallo. Dopo questo canestro la Pallacanestro 2.015 si ritrova e porta a casa una partita comunque difficile.

Prima prova dopo la pausa natalizia per il gruppo U14 della OneTeam, che ha affrontato la squadra terza classificata attualmente del proprio girone, la Cestistica Argenta. Dopo un primo quarto sul filo dell’equilibrio dove i padroni di casa non riescono ad allungare oltre il +9 e lasciando gli ospiti a stretto contatto, nel secondo quarto grazie ad una aumentata intensità difensiva si crea un divario di 20 lunghezze alla pausa lunga. Di ritorno dagli spogliatoi i ragazzi forlivesi, anche pieni di energie ed entusiasmo dato dalla possibilità di giocare alla Unieuro Arena, aumentano ancor di più il ritmo in attacco ed in difesa, giocando venti minuti di buona pallacanestro corale, con moltissimi canestri nati da assist e contropiedi.

Tabellini

U18 Gold

Pallacanestro 2.015 Forlì -Riccione 75-64 (19-24; 35-42; 50-54)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Bertozzi, Stanghellini 2, Zambianchi 24, Sampieri 14, Mistral 8, Guardigli, Troisi 8, Serra 2, Bertaccini, Stoica 17.

All.Tumidei. Ass. Abbondanza.

Under18 Silver

Gaetano Scirea – Pallacanestro 2.015 Forlì 30 – 75 (10-21; 20-35; 24-47)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Agresti 7, Bonoli 3, Tassinari 2, Brighi 5, Brunacci 5, Persiani 4, Monti 10, Paggetti 4, Gardini 14, Vernocchi 2, Poli 8, Perugini 11.

All: Griffin. Ass: Mazzotti.

U16 Eccellenza

Academy fidenza – Pallacanestro 2.015 Forlì 68-52 (19-12, 29-29, 45-38)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Maltoni 6, Bandini 9, Bellini 1, Guardigli 2, Spagnoli 5, Ceredi 4, Boschi 7, Ragazzini 9, Bassi 3, Rondoni, Benzoni 5, Sabbioni 1.

All Gandolfi. Ass. Abbondanza, Grilli.

U16 Gold

Basket Ferrara – Pallacanestro 2.015 Forlì 67-75 (8-27, 16-15, 22-19)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Guaglione 13, Ricci 12, Preda 2, Gigliotti, Collinelli 5, Ghetti 7, Martinelli 8, Gardini, Bolognesi, Mazzini, Bacchilega 2, Bondi 26.

All Minghetti. Ass. Grilli.

Under 14 Gold

OneTeam Basket Forlì - Cestistica Argenta 96-22 (20-11; 39-19; 71-22; 96-22)

OneTeam Basket Forlì: Ercolani 9, Mustapha 5, Poni 2 , Marini , Selvi 8, Rosi 12, Pinza 9, Mazzoni , Balistrieri 4, Giosa 14, Lombini 10, Guardigli 23.

All. Nanni, Ass. Bombardi.